投资5G网络：对运营商来说意味着什么？

撰文：帕布洛 亚科皮诺 – GSMA智库生态环境研究总监

5G如约而至。我们都知道，美国、韩国和一些欧洲国家的几家运营商已经发布了初期5G商用服务，率先开启5G潮流，在接下来的两年中还会有其他运营商陆续发布。而多数人可能不知道，如果要使5G服务覆盖全球近40%的人口，运营商需要在2019年到2025年间投入到5G网络上的费用高达1万亿美元。这些5G的资本性支出大部分都是背载式，反映着各个地区资本支出时间轴和投资规模的差异。

除此以外，运营商将投资近4000亿美元到遗留网络上，主要是4G网络，用于升级LTE网络以提供更快的速度，或用于扩大覆盖率和通信能力，这对于非独立组网5G部署是重要的必要条件。目前大多数市场的移动营收增长率都是个位数， 这个1.4万亿美元的总投资额看起来很有挑战性，而一些5G急先锋国家例如美国、中国、海湾合作委员会的阿拉伯国家和欧洲一些国家却认为营收压力并不会影响他们的运营商部署5G的壮志雄心。

中国正在迅速推进5G部署，比之前推进4G的速度更快，并将其作为国家优先发展战略，因为5G连接层有助于驱动中国经济完成更广泛的数字化转型。美国在频谱分配上取得了重大进展，已覆盖所有关键的频段，并在5G固定无线接入（FWA）领域起着关键作用。韩国将继续保持消费者创新性用户案例的标杆地位。欧洲近期在尝试重新建立被硅谷和中国取代的全球技术领先地位，除人工智能外，5G也是达成此目标的关键。到2025年，这四大经济体加上日本将占全球5G客户基数超过70%的份额。

运营商将如何部署5G

4G和5G网络将共存，在2030年代仍将是互为补充的关系，5G将以一个更加指向型的方式作为一个新增物理层存在。大多数运营商都在使用分阶段的步骤来完成5G网络部署，在最终过渡到独立组网模式（SA）之前都将采用非独立组网（NSA）架构。通过这种方法，运营商能够使用当前的宏基站和LTE频谱作为一个锚点连接，通过小型基站加密网络以及使用中带宽(1-6 GHz 区间)和高带宽(大于6 GHz)频谱来提供高速数据服务。

在谈到独立组网模型将在何时何地部署时，也会出现差异。对于一些运营商来说，采用非独立组网或混合配置可能会是一个长期解决方案。独立组网的发布需要使用到5G核心网和新无线电通信，将会首先在有5G需求的关键区域开始部署。5G需要更密集的网络来满足覆盖率和容量要求，这意味着需要在RAN上进行更大的投入。80%-20%的RAN/CORE投资比很可能是5G时代绝大多数市场的常见搭配了。

5G的出现也会给2G/3G网络带来压力并使其逐步淘汰，这也只是一个时间问题而已。将当前的一些频谱进行5G再利用有助于运营商发挥宝贵资产的最大价值，也有助于5G服务提高覆盖率和其他需求。对于有通信需求的运营商， 动态频谱共享也能增大4G到5G之间相同频率共享频谱使用的潜能。

不同地区的5G投资节奏将各不相同

预计到2025年前的5G网络投资主要可分为三波大潮。

第一波：早期部署（2018-2020）——在这一波投入中，中国、美国和日本将占全球5G资本支出的三分之二，投资总额达1400亿美元。在持续对4G进行投入的同时，法国、德国、意大利、西班牙和英国将再投资300亿美元在5G上。GCC海湾阿拉伯国家的市场规模较小，投资规模相比也较小，但也将有50亿美元规模的一席之地。

第二波：迅速崛起 （2021-2023）——随着其他欧洲市场进入5G时代，欧洲会对5G加速投入，将会超过上一波5G资本支出的两倍还要多，这一波将投资近1000亿美元。中国、美国和日本的5G覆盖率将会进一步扩大。

第三波：2024年及以后 ——覆盖率进一步扩大。此时，5G在拉丁美洲、中东和北非地区、独联体国家和一些非洲国家的先锋市场已经完成了早期的部署。届时，这四个地区的许多市场将已经完成了5G的商用发布服务。

数据：不同地区的移动资本支出。资料提供：GSMA智库。

改变游戏规则的因素有哪些？

不管是有利的还是不利的，破坏性因素一直存在。新服务带来的增量营业收入、政府管控、频谱费用和新网络模型都会加快或延缓5G的投资进度。

对于固定无线接入阵列（FWA）和企业用户来说，5G是前所未有的新型用户案例，这对移动运营商来说意味着额外的营业收入。大多数运营商的首席执行官们认为企业用户是一个营收增量的机遇，但具备向企业用户提供全方位服务的能力，例如独立组网网络、切片、EDGE技术、频谱，仍需一些时间。一些诸如自动驾驶和智能制造的用户案例，也需要超越连接层/平台层之外的更成熟的技术。

新的网络模型也会出现，这也是一个破坏性因素。主要的例子有三个，私有网络向企业用户提供服务；基础设施共享；网络自动化，每一种的出现都伴随着各种挑战和有待解决的问题。

私有网络正在发酵，但潜在市场却仍然有限。通过我们对企业物联网专家的调研，仅有8%的企业用户计划进行大规模的物联网部署，同时也需要特定位置的覆盖。理论上，运营商是默认服务提供商，但实践中却有很多选项，有直接使用预留频谱（例如德国）的，也有诸如AWS和微软等全球云公司在参与。

基础设施共享可以帮助运营商降低5G的部署成本，但需要通过商业案例来评估其可行性，基础设施共享应该通过商业合约来驱动，而不应由政策制定者通过发布法规来驱动，这会延缓5G的发布步伐。

基于人工智能的网络自动化给5G网络带来了新的潜力，可使其效率更高，更加灵活。好消息是不同网络维度的运营商都嗅到了盈利的早期证据，而挑战是，那种信息披露是碎片化的，主要是基于试验性或小规模部署的。因此，很难去评估人工智能对网络资本支出和营业支出的长期影响。除营业支出外，网络自动化同样也是新营业收入的基础，这是因为基于人工智能的弹性网络使得运营商能够向客户提供新型或定制化服务，尤其是面向企业用户市场。