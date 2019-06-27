MWC19上海现场报道：华为副董事长胡厚昆（图）用数据说话，强调公司在5G发展中占据领先位置。

他间接评论了美国对华为的打压，感谢媒体近几个月来的“充分关注”，随后探讨了华为在全球通信行业拥有的关键地位。

华为是最先开始研究开发5G标准的企业之一，“从2010年还在进行4G商业部署时，我们就开始投资5G”。当时，这项新一代技术没有标准，更不要说应用场景。

他解释道：“在华为进行5G研发时，我们遇到了许多前所未有的情况。”

今天，华为正在从领先一步中获益。除了赢得50份合同和部署超过15万个基站外，胡厚崑指出，公司还积累了一个拥有超过2570项专利的5G专利组合，约占整个行业的20%。

这些专利涉及基础设施、终端和芯片组，胡厚崑表示，这些专利使华为成为唯一能提供真正5G端到端解决方案的厂商。

转变

胡厚崑解释说，中国正在经历转变，5G是一个关键推动者，因为5G提供的更高速度和更低延迟正在使面向广泛行业的新服务成为可能。

“我认为所有行业都将受益于所有这些技术的应用方式的转变。5G将是中国数字经济的一个重要基础。”

华为在上海建立了新一代平台XLabs，将通过该平台和不同行业进行合作，共同开发解决方案，如医疗和金融行业。

胡厚崑表示，该平台使华为能够探讨如何最好地利用5G造福各个行业，无论行业大小。

随着中国为推出5G商用服务扫清道路，胡厚崑表示，公司觉得肩负“很多责任”，其中许多责任将通过这种开放的工作来体现。