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华为秀5G肌肉

27 JUN 2019

MWC19上海现场报道：华为副董事长胡厚昆（图）用数据说话，强调公司在5G发展中占据领先位置。

他间接评论了美国对华为的打压，感谢媒体近几个月来的充分关注，随后探讨了华为在全球通信行业拥有的关键地位。

华为是最先开始研究开发5G标准的企业之一，2010年还在进行4G商业部署时，我们就开始投资5G”。当时，这项新一代技术没有标准，更不要说应用场景。

他解释道：在华为进行5G研发时，我们遇到了许多前所未有的情况。

今天，华为正在从领先一步中获益。除了赢得50份合同和部署超过15万个基站外，胡厚崑指出，公司还积累了一个拥有超过2570项专利的5G专利组合，约占整个行业的20%

这些专利涉及基础设施、终端和芯片组，胡厚崑表示，这些专利使华为成为唯一能提供真正5G端到端解决方案的厂商。

转变

胡厚崑解释说，中国正在经历转变，5G是一个关键推动者，因为5G提供的更高速度和更低延迟正在使面向广泛行业的新服务成为可能。

我认为所有行业都将受益于所有这些技术的应用方式的转变。5G将是中国数字经济的一个重要基础。

华为在上海建立了新一代平台XLabs，将通过该平台和不同行业进行合作，共同开发解决方案，如医疗和金融行业。

胡厚崑表示，该平台使华为能够探讨如何最好地利用5G造福各个行业，无论行业大小。

随着中国为推出5G商用服务扫清道路，胡厚崑表示，公司觉得肩负很多责任，其中许多责任将通过这种开放的工作来体现。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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