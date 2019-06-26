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中国移动高管称技术是经济增长引擎

26 JUN 2019

MWC上海现场报道：中国移动董事长杨杰在主题演讲中强调了技术的重要作用，称其为“推动经济增长的核心引擎”，同时也呼吁共同合作来推动5G技术的进步。
他指出：“面向万物智联时代，电信运营企业只有看清形势变化、顺应新一轮产业变革趋势，才能加快转型发展、更好担当历史使命。”
该高管指出，2018年中国数字经济的产值为31万亿元人民币（4.5万亿美元），但预计到2035年这一数字将上升为150万亿元。届时数字经济占GDP的比重将由34.8%上升到55%。
在杨杰董事长进行主题演讲不久前，中国移动宣布了将于2019年底前在超过50座城市中发布5G商用服务的计划。他将计划的核心称之为“5G+AICDE融合创新”，5G将作为拼图中的一块，其他拼图还包括安全大数据、云和网络融合。
此举旨在支持包括智慧农业、智慧能源和智能工厂在内的多领域多行业的转型。该高管表示：“5G技术条件下，我们可以针对场景、不同服务对象按需提供定制服务。”
杨杰也提出了一些需要全球合作以促进5G发展的领域。其中的一项工作是标准的制定，重点是5G R16版本国际标准的制定，此外也需要努力使独立组网5G更加成熟。
他同时也呼吁在5G应用和共建5G安全保障机制方面开展合作，推动制定统一的网络安全标准和认证规范，打造全球互信的安全评测体系。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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