中国移动高管称技术是经济增长引擎

MWC上海现场报道：中国移动董事长杨杰在主题演讲中强调了技术的重要作用，称其为“推动经济增长的核心引擎”，同时也呼吁共同合作来推动5G技术的进步。

他指出：“面向万物智联时代，电信运营企业只有看清形势变化、顺应新一轮产业变革趋势，才能加快转型发展、更好担当历史使命。”

该高管指出，2018年中国数字经济的产值为31万亿元人民币（4.5万亿美元），但预计到2035年这一数字将上升为150万亿元。届时数字经济占GDP的比重将由34.8%上升到55%。

在杨杰董事长进行主题演讲不久前，中国移动宣布了将于2019年底前在超过50座城市中发布5G商用服务的计划。他将计划的核心称之为“5G+AICDE融合创新”，5G将作为拼图中的一块，其他拼图还包括安全大数据、云和网络融合。

此举旨在支持包括智慧农业、智慧能源和智能工厂在内的多领域多行业的转型。该高管表示：“5G技术条件下，我们可以针对场景、不同服务对象按需提供定制服务。”

杨杰也提出了一些需要全球合作以促进5G发展的领域。其中的一项工作是标准的制定，重点是5G R16版本国际标准的制定，此外也需要努力使独立组网5G更加成熟。

他同时也呼吁在5G应用和共建5G安全保障机制方面开展合作，推动制定统一的网络安全标准和认证规范，打造全球互信的安全评测体系。