Telenor, Adriel高管称赞科技的积极影响

MWC19上海现场报道：电信运营商Telenor Pakistan与AI领域专家Adriel的高管们在世界移动大会上海发言时强调，技术催生新产业，提供自然灾害预警，将为全球带来实实在在的好处。

Adriel首席执行官Sophie Eom (图左) 对各大运营商称赞有加。她认为 “运营商们提供了绝佳的基础设施，人们可以在其基础上创造新事物”。她的公司正是借助这一技术来帮助新兴企业和小企业探索发展机会。她说，数字营销服务助力这些企业蓬勃发展。

Eom为自己赢得了企业家的名声。20多岁时，她成功创办了自己的第一家企业，并在《福布斯》30位30岁以下精英榜上占有一席之地。她也参与到联合国一项旨在改善安全的行动计划中，她认为这是现代所有企业所面临的关键问题。

她说，联合国专家组认为，各国政府和私营企业应当公开讨论对安全的担忧“以将风险最小化，机遇最大化”。她认为提高透明度是一个关键因素，其有助于建立信任，从而降低安全风险。

本地影响

Telenor Pakistan亚洲新兴业务负责人兼首席执行官Irfan Khan(右图)指出，信任是该企业集团在本地及其他地区开展业务的一个关键因素。

他解释了该公司是如何利用技术造福人类的。比如挪威的NB-IoT网络中的传感器可以评估降雪程度和天气状况以预测何时可能发生雪崩，或在雪崩发生时发出警报。

他提到，在巴基斯坦，类似的洪水预警系统正在改变大河沿岸居民的生活。

“部署传感器、观察水流情况、观测天气状况，并发出预警……事实上，我们每天都在拯救生命。

“这就是技术的力量，这就是你可以在当地创造的影响。”

他表示，Telenor认为创新不仅仅是技术或想法，“更是解决方案……其能够产生巨大影响，与当地生活息息相关，也定能为人们的生活做出贡献。”