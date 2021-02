El MWC de Shanghai sienta las bases para el de Barcelona - Mobile World Live

MWC Shanghai será uno de los primeros acontecimientos del sector que tendrá lugar de modo presencial desde el brote de Covid-19 (coronavirus). No solo está configurado para ofrecer información sobre los principales problemas a los que se enfrenta la industria, sino que también brinda una idea de cómo podría ser el congreso hermano de Barcelona en junio.

El consejero delegado de GSMA Limited, John Hoffman, ha declarado a Mobile World Live (MWL) que el certamen de la próxima semana en China no solo permitirá que la gente “se siente a la mesa para hablar sobre nuestra industria e impulsar nuevas mejoras”, sino que también “les dará un poco de esperanza, proponiendo que nos alejemos de los efectos del Covid-19 y recuperemos cierta normalidad”.

Tradicionalmente, el MWC Barcelona se celebra cada año antes que su homólogo de Shanghái, pero como China ya está “más abierta” que otras regiones, se tomó la decisión de intercambiar el calendario de los dos encuentros.

Hoffman destaca que China, mediante estrictos requisitos de prueba, rastreo y entrada, se ha convertido en una “burbuja” protegida de los brotes de Covid-19, y que tanto las autoridades regionales como las nacionales apoyan la decisión de la GSMA sobre el formato del congreso.

“Lo consideran un escaparate de la 5G en China. La escala es diferente a la de cualquier otro lugar del mundo, pero poca gente [de otros lugares] reconoce lo que China ha conseguido”.

Además de destacar el progreso de la tecnología 5G en la región, Hoffman señaló que “todos los ojos están puestos en nosotros” en lo relativo a organizar un certamen presencial (aunque también tendrá un amplio componente virtual a través del portal My MWCS Online) con vistas al MWC Barcelona de junio.

“Podríamos haberlo hecho de forma virtual, pero en persona podíamos aprender más”, agrega, señalando que la capacidad de 20.000 asistentes representa un recorte significativo respecto a los 60.000 participantes de la edición de 2019.

Se espera que el MWC Barcelona también tenga una capacidad menor: Hoffman estima entre 40.000 y 50.000 asistentes a su evento emblemático de 2021, frente a los 110.000 de hace dos años.

Barcelona en el horizonte

Si bien las políticas de China sobre el control de la Covid-19 harán que las autoridades marquen la pauta, en el MWC Barcelona la GSMA asumirá una mayor responsabilidad en las pruebas, lo que aumentará el desafío logístico que enfrenta la organización.

“En Shanghai se trata de establecer la capacidad de reunir a las personas en un espacio tecnológico. El éxito del congreso será que nadie se infecte y que podamos debatir la importancia de China en el mercado global ”, dijo.

“Barcelona será un poco diferente, es el escenario principal. Los requisitos sobre la Covid reducirán nuestra capacidad. Vistas las restricciones de viaje, la capacidad de realizar pruebas y la circulación de visitantes en un solo sentido por la exposición, no hay forma de que alcancemos las 110.000 personas”.

Los asistentes a Barcelona deberán aportar una prueba de Covid-19 con resultado negativo de menos de 72 horas, si bien en el recinto también se realizarán pruebas. Hoffman también asegura que la GSMA utilizará la tecnología para crear un “entorno sin contacto”, desde la inscripción hasta las diversas actividades que forman parte del programa del MWC.

“Claro que sería estupendo que todo el mundo estuviera vacunado, pero no podemos confiar en ello en 2021, por lo que confiamos en realizar pruebas por adelantado para asegurar que nuestra burbuja no abarque sólo la Fira de Gran Via, sino toda la ciudad de Barcelona. ”

En este sentido, Hoffman hace hincapié en el deseo de todos los aliados españoles de acoger nuevamente el MWC Barcelona este año.

Lo más destacado de Shanghai

Aunque el objetivo es Barcelona, ​​en el MWC Shanghai ya se definirán los grandes temas del sector para 2021, entre los que destacan el avance de la 5G y una mirada al papel de la industria móvil para mantener la economía mundial en marcha durante la pandemia.

Desde el 23 de febrero hasta el 25 de febrero en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai, el certamen albergará un programa completo de conferencias y exposiciones. Para quienes no puedan asistir, los eventos que incluyen sesiones magistrales, programas de socios y cumbres se difundirán por internet y estarán disponibles bajo demanda.

Dada la rapidez con que los operadores de China están progresando, tanto en la construcción de infraestructuras 5G como en la captación de clientes, habrá debates sobre la implementación, avances hacia redes autónomas y servicios basados ​​en la tecnología 5G.

Junto con la nueva tecnología de infraestructura de red, otros temas destacados del congreso son la IA, la industria conectada y la innovación por parte de las empresas emergentes.

Entre los oradores principales figuran el presidente de Nokia, Pekka Lundmark; el presidente de turno de Huawei, Ken Hu; el director ejecutivo de ZTE, Xu Ziyang; los presidentes de China Mobile, Yang Jie, de China Telecom, Ke Ruiwen, y China Unicom, Wang Xiaochu; la directora de estrategia de Verizon, Rima Qureshi; y el director general de GSMA, Mats Granryd.

El congreso también contará con una zona de exposición. Hoffman señala que muchos de los grandes expositores han optado por entornos más íntimos para sus escaparates, junto a espacios más amplios que permiten mantener la distancia entre los asistentes.

Los aspectos más destacados del evento y la cobertura de las principales noticias del MWC Shanghai estarán disponibles en MWL la próxima semana.

Las opiniones editoriales expresadas en este artículo son exclusivas del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la GSMA, sus Miembros o Miembros Asociados.