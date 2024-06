La filial chilena de América Móvil se ha adjudicado los 50 MHz de espectro en la banda de 3,5 GHz licitados por el gobierno chileno, con lo que entrará a competir en el mercado de servicios 5G donde ya operan sus rivales Movistar, Entel y WOM.

La subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile ha llevado a cabo el lunes 17 la subasta de espectro radioeléctrico en la banda de 3,5 GHz para prestar servicios 5G. La firma Claro se ha adjudicado los cinco bloques de 10 MHz en liza por un importe total de 83.500 millones de pesos chilenos (unos 36,2 millones de euros). Este monto duplica la oferta presentada por el rival Entel.

Esta adjudicación se ha llevado a cabo mediante subasta como consecuencia del empate técnico entre las dos operadoras registrado a finales de mayo, que ha dado lugar a un procedimiento decidido únicamente según las pujas económicas recibidas.

Claro es la única de las grandes compañías chilenas que todavía no ofrecía servicio 5G. La firma no concurrió a la licitación original de espectro de 3,5 GHz, celebrada en el año 2021, porque contaba con ofrecer 5G sobre las frecuencias de esta banda que ya poseía, pero las autoridades no le permitieron hacerlo.

Con los 50 MHz ahora adquiridos, Claro se unirá a Movistar, Entel y WOM en la prestación de servicio 5G.