Orange va intégrer ses solutions de paiement par mobile au réseau de commerçants de Mastercard. Ce partenariat doit permettre des transactions transparentes pour plusieurs millions de clients dans sept pays d’Afrique.

Selon les termes de l’accord, les partenaires devraient permettre à « des millions de détenteurs de comptes Orange Money d’accéder aux paiements numériques à travers le réseau mondial de commerçants Mastercard d’ici 2025 ».

Le partenariat doit d’abord viser les abonnés d’Orange Money au Cameroun, en République Centrafricaine, en Guinée-Bissau, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone.

« Les clients d’Orange Money pourront obtenir immédiatement une carte de débit virtuelle ou physique associée à leur compte, précise le communiqué. Ces cartes pourront être utilisées pour des paiements nationaux et internationaux auprès de commerçants locaux et sur des sites en ligne ou applications mobiles acceptant les paiements Mastercard. »

Orange et Mastercard escomptent démarrer leurs opérations communes en 2025.

Orange Money compte 37 millions d’abonnés actifs dans 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient.

« En proposant des transferts d’argent, des moyens de paiement et d’autres services financiers simples et sécurisés sur mobile, Orange Money a permis à de nombreuses personnes exclues du système financier d’accéder à des solutions financières abordables et fiables », souligne le communiqué d’Orange, qui rappelle que seulement 48 % des Africains adultes disposent d’un compte en banque.

Pour Orange, le partenariat « contribue également à la stratégie plus large d’Orange visant à proposer des solutions de paiement simples et efficaces pour stimuler l’inclusion financière et soutenir la transformation numérique de l’Afrique ».

« Notre collaboration avec Orange Money est une étape essentielle pour libérer le plein potentiel des services financiers numériques en Afrique et intégrer des millions de personnes dans l’économie mondiale, commente Amnah Ajmal, vice-présidente exécutive, développement des marchés, Mastercard, EEMEA. Elle reflète notre vision, celle de construire un écosystème numérique inclusif et accessible à tous. »