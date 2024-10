La Commission européenne (CE) a décidé de consacrer 865 millions d’euros à l’amélioration de la connectivité numérique dans les pays membres de l’Union européenne (UE). Le contenu de la nouvelle enveloppe vient du fonds de 2 milliards d’euros destiné à améliorer les infrastructures du continent.

Dans un communiqué, la CE annonce l’adoption de son second programme de travail pour le volet numérique du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), qui vise à soutenir des projets de connectivité d’intérêt commun parallèlement au déploiement d’infrastructures de pointe dans des secteurs spécifiques.

Les 865 millions consentis vont être en partie utilisés pour « le cofinancement de projets à grande échelle favorisant le déploiement d’infrastructures Gigabit et 5G autonomes, ainsi que l’intégration de capacités d’informatique en nuage et de calcul de pointe dans des applications sectorielles verticales, telles que la santé, la fabrication, les transports et la logistique ».

Des fonds seront également alloués « au déploiement et la mise à niveau significative des réseaux dorsaux, y compris les réseaux de communication quantique et les câbles sous-marins ».

Cette nouvelle injection de fonds doit servir à financer des projets sur la période 2024-2027. Le programme de travail précédent de la CE couvrait la période 2021-2023. L’appel à projet doit être lancé dans les prochains jours.

« Avec ce deuxième programme de travail, nous visons à connecter davantage de citoyens et d’entreprises et à lancer des infrastructures de connectivité plus innovantes », commente Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique.