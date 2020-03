L’accord entre Vodafone et Telecom Italia est approuvé par la CE

La Commission Européenne a approuvé le 6 mars la fusion des activités tours de Vodafone Italie et Telecom Italia, projet destiné, entre autres bénéfices, à donner un coup de pouce au déploiement de la 5G dans la Botte.

Selon Reuters, les concessions proposées par les deux opérateurs le mois dernier ont finalement convaincu les autorités européennes. Vodafone et Telecom Italia offrent à leurs concurrents un accès à 630 sites pour une durée de 6 à 9 ans dans des villes de plus de 35 000 habitants. Apparemment les protestations exprimées en particulier par Iliad Italie n’ont pas convaincu la CE.

Les deux partenaires avaient annoncé leur plan en juillet 2019, dans le droit fil de la tendance actuelle qui voit les opérateurs chercher à réduire les charges liées à la construction et la maintenance des réseaux.

Vodafone Italie va maintenant transférer ses mâts de transmissions pour mobiles à Inwit, la société qui gère les tours de Telecom Italia et dont l’opérateur historique italien détient 60 % des parts. Les deux partenaires disposeront chacun de 37,5 % de la nouvelle structure, qui sera la plus importante de ce type en Italie et la seconde en Europe avec 22 000 tours.

L’accord doit permettre de dégager plus de 800 millions d’euros en synergies pour les deux opérateurs. Vodafone va profiter d’abord de 2,1 milliards d’euros de liquidités, avec plus d’un milliard supplémentaire à suivre, tandis que Telecom Italia doit en profiter pour réduire son endettement de 1,4 milliard.