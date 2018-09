La FCC freine la fusion entre T-Mobile et Sprint

La Federal Communications Commission (FCC) veut se donner plus de temps pour mieux analyser des données récemment reçues concernant le projet de fusion entre T-Mobile US et Sprint.

Dans une lettre aux deux opérateurs, le régulateur américain dit qu’il arrête momentanément le « chronomètre informel » de 180 jours destiné à examiner la transaction, expliquant avoir besoin d’un délai supplémentaire pour permettre à ses auditeurs et à des consultants extérieurs de mieux apprécier les nouvelles informations reçues.

Lorsqu’elle a expédié son courrier, la FCC en était au 55 jours de son enquête. La pause intervient à la suite de la réception de deux nouvelles versions du dossier adressées par les opérateurs, tandis qu’une troisième est prête à partir.

T-Mobile et Sprint ont annoncé en avril pour la première fois leur souhait de fusionner dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 26 milliards de dollars. Parmi les justifications du rapprochement figurent la possibilité de proposer des tarifs plus bas, une meilleure compétitivité et une position renforcée sur le terrain de la 5G.

Outre la FCC, le Département américain de la justice s’intéresse au mariage qui, s’il est approuvé, va réduire le nombre des grands opérateurs mobiles de quatre à trois.

La FCC a expliqué que les deux candidats à la fusion avaient soumis « un modèle d’ingénierie réseau substantiellement revu » le 5 septembre, ce qui rend le dossier plus complexe et requiert un délai d’étude supplémentaire. La seconde proposition justifiant l’arrêt du compte à rebours concerne les détails d’un business model détaillant « les bases financières de la construction du nouveau réseau en projet ».

Enfin, T-Mobile doit incessamment donner des détails supplémentaires sur sa modélisation économique.

« Le chronomètre restera bloqué jusqu’à ce que les candidats aient finalisé le projet sur lequel ils attendent s’appuyer et qu’un délai raisonnable se soit écoulé pour un examen par nos services et ceux de tierces parties, écrit la FCC. La Commission décidera de repousser au besoin la date prévue pour sa réponse après avoir reçu le reste des modèles déposés par les candidats. »

T-Mobile et Sprint ont par le passé fait part de leur souhait de boucler la fusion début 2019.