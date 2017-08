Klarna lance une plate-forme européenne de « paiement social »

La société européenne de commerce électronique Klarna vient de lancer Wavy, une plate-forme de paiement par mobile de particulier à particulier (P2P) associée aux réseaux sociaux, présentée comme la plus accessible sur le continent.

Wavy parie sur la vogue des « paiements sociaux » P2P, où les clients peuvent s’envoyer de petites sommes ou partager le règlement de transactions comme une note de restaurant.

Plutôt que de transférer de l’argent d’une app à une autre, à la façon des autres plates-formes, Wavy fournit un lien vers le paiement, qui peut être partagé alors à travers un service de chat ou une plate-forme de réseau social.

L’argent peut ensuite être récupéré et envoyé sur n’importe quel compte en banque acceptant les paiements en euros.

Wavy s’adresse aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus qui disposent d’un compte ou d’une carte de crédit dans les 28 États membres de l’UE plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.