中国和印度占新增移动用户总数的一半

随着中国和印度移动用户的飞速增长， 亚太地区的单独用户数量将增加到31亿，到2020年末亚太地区移动用户的增长量预计将占全球的三分之二。

根据GSMA Intelligence的新数据，到2020年末，全球预计新增移动用户7.53亿，其中近一半来源于印度和中国—分别为2.06亿和1.55亿。

《移动经济》（Mobile Economy）最新版：今日出版的亚太报告，指出亚太地区的用户增量从2016年的27亿将增长到2020年的31亿。

这种增长将促进移动用户在这一地区的普及率，从去年报告提出的总人口的66%增加到2020年的75%。

2016年这一地区半数以上的用户已经能够使用3G或4G技术。随着5G技术在成熟市场的飞速发展，这个比例预计将继续上升。

GSMA会长Mats Granryd先生称，

“在印度和中国的引领下，在本十年期的剩余时间中亚洲的手机产业将会成为全球用户增长的主要引

擎，到2020年可连接该地区近五亿新用户。”

Granryd先生称，“我们同时也看到一个向手机宽带网络领域的巨大转变，尤其是提供了一个横跨该地区成熟市场和新兴市场的大范围创新服务应用平台的4G网络。同时，亚洲先进的运营商们计划在本10年期末成为世界上首批启动5G商用网络的运营商。”

在这篇涉及多个范围的报告中，GSMA分析师估算在2016年移动技术及相关服务贡献了13亿美元的

“经济价值”，占地区GDP的5.2%。预计该数据将在2020年上升到16亿美元—占GDP的5.4%。

尽管报告指出这一地区增长强劲，但报告也同时强调市场内的变量仍然很大。

亚太地区拥有四个全球最具渗透力并引以为傲的市场分别是香港、日本、新加坡和台湾，但是该地区发展最差的一些国家诸如朝鲜和一些太平洋岛国却远低于世界平均水平。