印度手机价格战使饥饿的媒体消费者受益

Hungama数字媒体娱乐公司常务董事兼首席执行官尼Neeraj Roy先生解释说，过去六个月信实吉奥公司（Reliance Jio）大举进军印度手机市场，促使印度迎来一个重要的数字市场拐点。

Roy先生告诉Mobile World Daily，Jio公司极具侵略性的4G定价策略触发了印度移动运营商们的一场价格战，这场价格战导致消费者数据价格下降了8到9成，可用的数据服务增加了6-8倍。

Roy先生将在世界移动大会上海首日的MMIX亚洲峰会上做解读2017趋势的主题演讲，在演讲之前，Roy先生称“优质且负担得起的互联网接入”是手机媒体应用消费增长的主要催化剂。另一个关键因素是智能手机的普及，这一点在印度和其他新兴市场“已在过去两年得到深入的宣传。”

Roy先生说，新兴市场的媒体消费“现在是数据应用最大的单个消费种类”，其中45%到50%的消费来源于音乐、视频和游戏。他解释称，作为 Hungama公司大本营的印度市场，“音乐是数字媒体应用的重要催化剂”，视频紧随其后。

“手机是目前最受欢迎且易于负担的显示媒介，例如在印度，数字观看内容中近八成是手机。”

在谈论发展方向时，Roy先生认为设备个性化带来的挑战远超其连接属性，这一点已通过WI-FI和LTE的面世加以阐明。相比之下，由于许多设备已内置交互性特征，“消费者想要一个更加‘个性’的媒体消费产品。”

当前，甚至一些低端设备也具备提供某些形式媒体应用的能力，他建议媒体应用开发者必须对原创应用加以延伸以适应新的发展要求，而且需要融入“诸如虚拟现实（VR）或多路径电影等交互性特征。”