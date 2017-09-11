华为推出麒麟970芯片，助力人工智能大发展

2017国际消费电子展现场报道–柏林：华为消费者业务部负责人Richard Yu揭开了该公司最新款终端处理器的面纱。这款处理器是专门定制的，能使机器具备高级学习能力，也是在为该公司下一代旗舰智能手机做准备。

他在一个主旨演讲中称，“智能手机是智能的，但还不够—我们需要它更智能”。

该产品被命名为麒麟970。该高管称，这款处理器是“世界首款带独立中央处理装置（NPU）专用硬件处理单元的手机芯片”。通过运用10纳米制造工艺（与TSMC合作），该芯片集将55亿颗晶体管安装到一块1平方厘米的位置上，而当前的麒麟960则总计安装有40亿颗晶体管。

除NPU外，麒麟970内置一个8核CPU和一个12核GPU。据称，这种新组合结构据相对于四核Cortex-A73 CPU集群，性能可优化25倍，效能可优化50倍。

余先生同时也指出，这个组合包也包含世界上首个1.2Gb/s category 18 LTE调制解调器，这是与高通骁龙835 category 16相对比而言的。

华为称麒麟970的定位是“一个适合移动人工智能的开放平台”，将芯片集开放给“能将其处理能力进行创新应用”的开发者和合作伙伴。

人工智能愿景

余先生称，华为认为人工智能的未来是内置设备和云功能的综合体。的确，该公司曾在以前宣扬内置设备计算能力的潜力。他把个人智能和集体（群体）智能与人类做类比，称“个人智能程度越高，集体智能也随之水涨船高”。

他说，“这两个事物合二为一正好是我们移动智能生活的最佳组合”。

要想人工智能开花落地，还需解决一系列挑战，这也是麒麟970的目标。

第一是观察，这款终端使用摄像头和麦克风来获取外界信息的能力。关于摄像头，“针对于人工智能领域，我们希望这款摄像头能够理解世界，不仅是拍照，也且能理解事物”，余先生称，麦克风需要具有过滤背景杂音来获取重要信息的能力。

第二是认知 ，能够感受到用户是在散步还是在开车，用户的爱好是什么，询问的内容是什么，他们是在家里还是在工作，以提供“真正定制化和便捷地服务”。余先生推荐了一款智能手机摄像头，能够为特定的情景自动选择正确的摄像机参数设定，全程无需用户干预。

第三是安全，取决于采集到隐私信息和敏感信息的数量。内置设备的配置比云基础服务更能保护好用户隐私。余先生称，这是因为信息驻留在终端上。

最后是电源，云基础的人工智能可以在强大的数据中心里运行，他说道，“在智能手机上，电池很小、很受限”，即效能高于一切。

Mate 10预热

余先生称，预计将于下个月发布的华为Mate 10终端有两个版本，Mate 10 Pro也使用该芯片。他同时也说，这将是华为首款全面屏终端，正是效仿了三星和LG电子时下大热的无边框设计。