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华为推出麒麟970芯片，助力人工智能大发展

11 SEP 2017

2017国际消费电子展现场报道柏林：华为消费者业务部负责人Richard Yu揭开了该公司最新款终端处理器的面纱。这款处理器是专门定制的，能使机器具备高级学习能力，也是在为该公司下一代旗舰智能手机做准备。

他在一个主旨演讲中称，“智能手机是智能的，但还不够—我们需要它更智能”。

该产品被命名为麒麟970。该高管称，这款处理器是“世界首款带独立中央处理装置（NPU）专用硬件处理单元的手机芯片”。通过运用10纳米制造工艺（与TSMC合作），该芯片集将55亿颗晶体管安装到一块1平方厘米的位置上，而当前的麒麟960则总计安装有40亿颗晶体管。

除NPU外，麒麟970内置一个8核CPU和一个12核GPU。据称，这种新组合结构据相对于四核Cortex-A73 CPU集群，性能可优化25倍，效能可优化50倍。

余先生同时也指出，这个组合包也包含世界上首个1.2Gb/s category 18 LTE调制解调器，这是与高通骁龙835 category 16相对比而言的。

华为称麒麟970的定位是“一个适合移动人工智能的开放平台”，将芯片集开放给“能将其处理能力进行创新应用”的开发者和合作伙伴。

人工智能愿景

余先生称，华为认为人工智能的未来是内置设备和云功能的综合体。的确，该公司曾在以前宣扬内置设备计算能力的潜力。他把个人智能和集体（群体）智能与人类做类比，称“个人智能程度越高，集体智能也随之水涨船高”。

他说，“这两个事物合二为一正好是我们移动智能生活的最佳组合”。

要想人工智能开花落地，还需解决一系列挑战，这也是麒麟970的目标。

第一是观察，这款终端使用摄像头和麦克风来获取外界信息的能力。关于摄像头，“针对于人工智能领域，我们希望这款摄像头能够理解世界，不仅是拍照，也且能理解事物”，余先生称，麦克风需要具有过滤背景杂音来获取重要信息的能力。

第二是认知 ，能够感受到用户是在散步还是在开车，用户的爱好是什么，询问的内容是什么，他们是在家里还是在工作，以提供“真正定制化和便捷地服务”。余先生推荐了一款智能手机摄像头，能够为特定的情景自动选择正确的摄像机参数设定，全程无需用户干预。

第三是安全，取决于采集到隐私信息和敏感信息的数量。内置设备的配置比云基础服务更能保护好用户隐私。余先生称，这是因为信息驻留在终端上。

最后是电源，云基础的人工智能可以在强大的数据中心里运行，他说道，“在智能手机上，电池很小、很受限”，即效能高于一切。

Mate 10预热

余先生称，预计将于下个月发布的华为Mate 10终端有两个版本，Mate 10 Pro也使用该芯片。他同时也说，这将是华为首款全面屏终端，正是效仿了三星和LG电子时下大热的无边框设计。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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