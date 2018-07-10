Mittal：切合负担能力的频谱和网络共享是关键所在

GSMA会长兼Bharti Enterprises负责人Sunil Mittal在开幕式主题演讲中称，中国能够完成大规模网络部署的原因是运营商几乎是以“基本免费”的价格获取了频谱，并将这些资源部署到其信号塔和基站上。他在演讲中也强调了网络共享的重要性。

他表示，世界上绝大多数的频谱拍卖占据了运营商相当大的资金，留给基础设施建设的则少得可怜。

Mittal赞同了在他之前发言的GSMA总干事Mats Granryd的观点，认为切合负担能力的频谱协调应该成为行业的前进方向，这一点也需要得到监管方的支持。

他也提到，在MWC巴塞罗那2017大会上就共享网络议题他做了主题为“远景与梦想”的详细发言，他认为移动行业需要关注网络共享，共用频谱和设备以降低成本，以更好地服务客户。

在谈到网络流量的话题时他表示，即便没有参与关于网络中立性的讨论，他可以作为全世界运营商代表进行承诺：运营商们永远不会限速，移动互联网将永远是一个可计量的、全民可共享的开放平台。

Mittal同时也谈到了最近“突然爆发”的隐私和安全问题，他认为这是由于诸如Facebook、Google、WhatsApp 和Snapchat等公司的移动服务发展过于迅猛造成的。

他表示，这种爆发对通信行业的名誉造成了损害，运营商需要采取措施来确保用户的隐私安全，例如GSMA的移动认证项目（Mobile Identity）以及人们已经在移动行业保持了数十年信任的单点登录的方法。