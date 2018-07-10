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Mittal：切合负担能力的频谱和网络共享是关键所在

10 JUL 2018

GSMA会长兼Bharti Enterprises负责人Sunil Mittal在开幕式主题演讲中称，中国能够完成大规模网络部署的原因是运营商几乎是以“基本免费”的价格获取了频谱，并将这些资源部署到其信号塔和基站上。他在演讲中也强调了网络共享的重要性。

他表示，世界上绝大多数的频谱拍卖占据了运营商相当大的资金，留给基础设施建设的则少得可怜。

Mittal赞同了在他之前发言的GSMA总干事Mats Granryd的观点，认为切合负担能力的频谱协调应该成为行业的前进方向，这一点也需要得到监管方的支持。

他也提到，在MWC巴塞罗那2017大会上就共享网络议题他做了主题为“远景与梦想”的详细发言，他认为移动行业需要关注网络共享，共用频谱和设备以降低成本，以更好地服务客户。

在谈到网络流量的话题时他表示，即便没有参与关于网络中立性的讨论，他可以作为全世界运营商代表进行承诺：运营商们永远不会限速，移动互联网将永远是一个可计量的、全民可共享的开放平台。

Mittal同时也谈到了最近“突然爆发”的隐私和安全问题，他认为这是由于诸如Facebook、Google、WhatsApp 和Snapchat等公司的移动服务发展过于迅猛造成的。

他表示，这种爆发对通信行业的名誉造成了损害，运营商需要采取措施来确保用户的隐私安全，例如GSMA的移动认证项目（Mobile Identity）以及人们已经在移动行业保持了数十年信任的单点登录的方法。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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