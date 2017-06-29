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消弭数字融入鸿沟 移动产业责无旁贷

29 JUN 2017

行业领袖被要求支持旨在消除数字鸿沟的行动，帮助社区连接边远地区，确保全世界所有地区不会被第四次工业革命落下。

在昨天的“互联社会，势在人为”主题演讲时段，互联网协会总裁兼首席执行官Kathy Brown表示，移动行业企业只需在技能或设备方面为本地群组做一些小贡献，就能对没有互联的社区产生很大影响。互联网协会是一个为增强全世界互联网包容性而创办的组织。

谈到互联网协会与全世界20个项目合作完成的工作，Brown表示，如果移动行业企业为本地群组提供少量支持，许多本地群组就能运营自己的教育设施和由有限的2G或Wi-Fi网状网组成的网络。

她表示：“这是一个强大的行业，我认为它可以做很多了不起的事，而且我们应该一起做。这个行业里的公司通过提供技能 、设备、培训，提供回程（大部分流量不需要走蜂窝基站）或适中的未使用频谱，就能为发展做出贡献。”

她表示，互联网协会渴望集中所有人的智慧和活力，建立新的伙伴关系并加强现有伙伴关系，这是我们为自己制定的解决人类苦难的目标，而且，业务扩张和经济扩张真的触手可及。

许多没有联网的农村地区离公路有一小段距离，本地运营商可沿公路布网，以便用户在旅行中保持连接，她还表示，问题在于能否通过协作把信号扩大到新地
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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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