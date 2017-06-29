消弭数字融入鸿沟 移动产业责无旁贷

行业领袖被要求支持旨在消除数字鸿沟的行动，帮助社区连接边远地区，确保全世界所有地区不会被第四次工业革命落下。

在昨天的“互联社会，势在人为”主题演讲时段，互联网协会总裁兼首席执行官Kathy Brown表示，移动行业企业只需在技能或设备方面为本地群组做一些小贡献，就能对没有互联的社区产生很大影响。互联网协会是一个为增强全世界互联网包容性而创办的组织。

谈到互联网协会与全世界20个项目合作完成的工作，Brown表示，如果移动行业企业为本地群组提供少量支持，许多本地群组就能运营自己的教育设施和由有限的2G或Wi-Fi网状网组成的网络。

她表示：“这是一个强大的行业，我认为它可以做很多了不起的事，而且我们应该一起做。这个行业里的公司通过提供技能 、设备、培训，提供回程（大部分流量不需要走蜂窝基站）或适中的未使用频谱，就能为发展做出贡献。”

她表示，互联网协会渴望集中所有人的智慧和活力，建立新的伙伴关系并加强现有伙伴关系，这是我们为自己制定的解决人类苦难的目标，而且，业务扩张和经济扩张真的触手可及。

许多没有联网的农村地区离公路有一小段距离，本地运营商可沿公路布网，以便用户在旅行中保持连接，她还表示，问题在于能否通过协作把信号扩大到新地

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