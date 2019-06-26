规模之事：企业物联网在中国的应用

撰文：瑟尔维亚 科奇许，GSMA智库物联网首席分析师

企业对物联网的胃口是深不见底的。人们通常只会关注大企业，但是，目前部署物联网的企业大多数却是中小企业（SME），其中一些还是非常小的企业。GSMA智库近期对人数超过20名的一些企业进行了一次调研，结果显示，截至去年年底，接近三分之二的企业都部署了物联网解决方案。中国是全球企业物联网部署率最高的国家，实际上74%的中国企业都已经部署了物联网。

这个应用率看起来非常高，但也反应了一个基本事实，即许多小企业“每天”都在使用物联网解决方案，而不是部署诸如人工智能和机器人这些高级应用，这些通常都是我们调研的重点。虽然我们的调研问卷对“物联网”有明确的定义，但在更广泛的市场上显然仍存在着困惑。

尽管如此，针对物联网企业市场的发展方向，我们还是可以从此次调研中获得一些重要的信息提炼和远期发展启示。

部署仍像是概念验证

随着市场不断成熟和新应用的浮现，物联网部署规模将逐步扩大。举例来说，一家小型零售机构现在可能安装了POS机、新增了安保摄像头、对货车车队进行系统化管理、安装了烟雾探测器等，甚至还安装了智能门锁。在将来，这些终端还可能会被自动收银、信号灯、库存管理系统、甚至是机器人来加以补充。但连接终端并不是这个故事的全部。物联网是数据的物联网，随着更多的数据被生成、收集和分析，人工智能和机器学习的应用会反过来导出新用户案例的出现，创造更多的利润。提到数据分析，中国企业最擅长利用数据分析，93%的企业已经在使用数据分析工具来分析物联网数据，相比之下，全球使用数据分析的企业占比为78%。28%的中国企业已经应用了人工智能技术，有三分之二的中国企业正在向着这个方向努力。中国政府制定的中国制造2025计划，勾勒出中国在引领物联网、人工智能和机器人领域的雄心，这对基于人工智能的数据分析工具和解决方案的进一步涌现来说是一个很重要的驱动因素。

生产效率至关重要

提高生产效率是物联网应用的主要驱动要素之一，成本是否得到节约、生产效率是否得到提升是衡量成功的标准。据GSMA智库估计，2018年物联网在中国的生产率影响为360亿美元（占GDP的0.26%），到2025年大概将翻三倍（占GDP的0.4%）。下图显示，即便是最低水平的物联网应用都可以至少降低四个百分点的成本。物联网终端的应用率增长，成本的降低量也会增加；当企业部署的物联网终端数量超过5000台后，成本降低的增量也会放缓。

除此之外，物联网还给企业带来了额外的机遇。例如：定制化产品或服务、更好的视角、业务流程的改善。

图2: 成本降低和部署规模的关系图

挑战仍然存在

物联网在技术融合、安全和成本等方面存在着挑战，而挑战与公司规模无关。中国企业遇到的挑战比一般的企业更多，例如，有66%的受访企业报告称与现有技术的融合是一个主要挑战。 47%的受访企业表示对安全和数据隐私存在担忧，而中国企业更多，比例为63%。

那么采取哪些措施来解决这个问题？我们看到，今年世界移动大会巴塞罗那的主题是“让部署更简易”，不同行业的参与者围绕融合和安全的课题纷纷建立了合作关系，其目标就是为了解决这些企业痛点。例如，ARM与沃达丰建立了合作关系，中国联通也通过合作开发了iSIM (融合式 eUICC)，这些举动都使企业避免了耗时过长的连通性续约谈判。与此同时，Oracle/HERE 与Azure/SAP都允许企业用户更高效的获取例如位置分析等有效数据。在中国背景下，西门子Mindsphere在2019年4月成功登陆阿里巴巴云。

对于包括移动运营商在内的任何一个供应商来说，成功的去解决小型企业面临的问题都是一个很大的挑战。这需要不同的组合技能、积木模式和良好的关系。不幸的是，并没有一个可以一策应万全的方法。在这个迅速崛起和发展的生态系统中，需要使用高超的技能，建立精诚的合作关系来满足小型企业的需求。