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中国移动计划于年底实现17%的VoLTE普及率

28 JUN 2017

中国移动作为世界上最大的移动运营商，计划在今年年底前将其现有的VoLTE用户基数翻一番。届时，其VoLTE普及率将达到17％。

中国移动董事长尚冰表示，VoLTE用户将在12月底前从8600万增加到1.5亿。 此前，中国移动已经在全国313个城市推出了VoLTE技术。

尚冰在昨天的上海世界移动大会的主题演讲中表示，中国移动4G用户基数将在年底达到6.2亿，与此同时移动4G的普及率将达到72％。

尚冰表示，中国移动在过去三年投入约4.5亿人民币以打造世界上最大的4G网络。随着5月份5.83亿4G用户基数和67.5%的4G网络普及率的实现，“世界上四分之一的4G用户是中国移动用户。”

他还表示，中国移动已经部署了160万个4G基站，其总数约占全球4G基站总量的30％。 中国移动的4G网络覆盖率将在年底前覆盖总人口的99％，届时LTE基站总数将会上升到177万个。

在政府相关政策推出后，尚冰表示2015年手机费用总额下降了60％，家庭每月宽带费从51元降至人民币32.7元（7.50美元降至4.85美元）。尚冰坦言， “我们的降低成本举措促进了信息消费和信息经济。”

此外，中国移动计划于年底实现70%的家庭宽带覆盖率，其中90%是光纤宽带网络。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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