中国移动计划于年底实现17%的VoLTE普及率

中国移动作为世界上最大的移动运营商，计划在今年年底前将其现有的VoLTE用户基数翻一番。届时，其VoLTE普及率将达到17％。

中国移动董事长尚冰表示，VoLTE用户将在12月底前从8600万增加到1.5亿。 此前，中国移动已经在全国313个城市推出了VoLTE技术。

尚冰在昨天的上海世界移动大会的主题演讲中表示，中国移动4G用户基数将在年底达到6.2亿，与此同时移动4G的普及率将达到72％。

尚冰表示，中国移动在过去三年投入约4.5亿人民币以打造世界上最大的4G网络。随着5月份5.83亿4G用户基数和67.5%的4G网络普及率的实现，“世界上四分之一的4G用户是中国移动用户。”

他还表示，中国移动已经部署了160万个4G基站，其总数约占全球4G基站总量的30％。 中国移动的4G网络覆盖率将在年底前覆盖总人口的99％，届时LTE基站总数将会上升到177万个。

在政府相关政策推出后，尚冰表示2015年手机费用总额下降了60％，家庭每月宽带费从51元降至人民币32.7元（7.50美元降至4.85美元）。尚冰坦言， “我们的降低成本举措促进了信息消费和信息经济。”

此外，中国移动计划于年底实现70%的家庭宽带覆盖率，其中90%是光纤宽带网络。