¿Qué hemos aprendido sobre la 5G-Advanced en el MWC23?

En el artículo que publiqué en febrero en Mobile World Live, destacaba la importancia que la 5G-Advanced tendrá durante los próximos años dentro del ecosistema móvil, así como lo que esperaba descubrir sobre la cuestión en el MWC23 de Barcelona, sobre todo en la 5G Futures Summit (Cumbre sobre los futuros de la 5G) y en la sesión To Infinity and Beyond with 5G-Advanced (Hasta el infinito y más allá con la 5G-Advanced).

Ahora, una vez finalizada la sesión, quisiera reflexionar sobre lo aprendido.

Pero, para empezar, recapitularé mi mensaje del último blog.

Si bien a finales de 2022 alcanzamos los primeros 1.000 millones de conexiones 5G, sabemos que la 5G-Advanced será uno de los principales focos de atención del sector en 2023, dada la confluencia de múltiples dinámicas: la congelación de los estándares de 5G-Advanced durante el año en curso, la demanda de renovaciones tecnológicas de red de cara a la 6G y el potencial de la 5G-Advanced para provocar una transformación radical en las redes que fabricantes y operadoras querrán impulsar.

Sobre dicho telón de fondo, habíamos cifrado muchas esperanzas en lo que nos enseñaría el MWC23. A la vista de todo ello, ¿cuáles han sido las cinco conclusiones principales de la sesión?

5G-Advanced y la evolución de la 5G. Tal vez nos tiente pensar que la 6G es un destino a largo plazo para las redes móviles y que la 5G-Advanced es una etapa en el camino. Sin embargo, los ponentes de la sesión han insistido en situar la 5G-Advanced como parte integral de la evolución de la 5G. Esto se ha visto cuando Orange ha hecho referencia a sus lanzamientos de tecnología no autónoma y autónoma, con 5G-Advanced como extensión natural, así como el posicionamiento de la 5G-Advanced en el camino hacia la 6G efectuado por Qualcomm. A modo de resumen, Huawei ha observado que “ahora que la 5G alcanza la madurez, surgen nuevas tendencias”. Si bien esto último puede parecer obvio, es un nuevo recordatorio de que la 5G-Advanced no es tan sólo una nueva tecnología, sino que forma parte de la 5G que numerosas operadoras han adoptado y es fundamental en la realización efectiva de las posibilidades más amplias de la 5G.

. En 2022, GSMA Intelligence consultó a las operadoras sus opiniones sobre sus propias redes y la experiencia del usuario apareció como una de las principales prioridades estratégicas. La fiabilidad del servicio era la demanda principal de los clientes que determinaba la planificación de las redes. Por ello, no es de extrañar que la experiencia del usuario fuera uno de los principales temas de debate en torno a la 5G-Advanced. Aparte de la presentación de Orange (5G Advanced Experience) y de una referencia de Huawei a “servicios multidimensionales y deterministas”, ha sido Zain el que ha captado mejor la relación. La operadora saudita ha argumentado que la habilitación de nuevos casos de uso de la IA por la 5G-Advanced podría crear un mundo de nuevas experiencias. Independientemente de cuáles sean esas experiencias, es un nuevo argumento para considerar que la 5G-Advanced no es tan sólo un conjunto de tecnologías, sino también una herramienta que aporta valor al usuario final. La IA en el punto de mira. Por supuesto que, aparte de las expectativas que suscite la 5G-Advanced, es correcto verla como un conjunto de tecnologías, dos de las cuales han suscitado mucho interés durante la sesión. Empecemos por la IA. Sin duda, los argumentos con los que Zain sostiene que la 5G-Advanced hará posibles nuevos casos de uso impulsados por la IA es convincente. Pero la conexión entre la IA y la 5G-Advanced es más profunda. Según explica Qualcomm, la 5G-Advanced presupone la colaboración entre la 5G y la IA, respaldada por la Release-18, que abarca el diseño de interfaz aérea habilitado para IA/ML y una extensión de ML a los niveles de RAN, dispositivo e interfaz aérea. En pocas palabras, la 5G-Advanced apoyará el despliegue de nuevas aplicaciones de IA, pero también requerirá IA para su propio funcionamiento.Internet de las Cosas en el punto de mira. El soporte a gran escala para Internet de las Cosas fue una pieza fundamental de los argumentos originales en favor de la 5G. Pero las expectativas de Huawei, Orange y Qualcomm demuestran que aún queda trabajo por hacer, y no sólo porque haya que escalar o densificar los despliegues. Se trata más bien de que las mejoras aportadas por la 5G-Advanced ofrecen nuevas funcionalidades y capacidades: Internet de las Cosas 5G de capacidad reducida (RedCap) para ganar en costes y eficiencia, nuevas capacidades de detección y posicionamiento, Internet de las Cosas que capta su energía del ambiente. La perspectiva, tomada en conjunto, consiste en promover Internet de las Cosas para nuevos casos de uso, así como una escala extrema.

De todo un poco. Si bien Internet de las Cosas y la IA han sido temas generales y transversales en muchas de las presentaciones de la sesión, también se han tratado otras aportaciones específicas de la 5G-Advanced. Redes no terrestres, que incluyen integrar drones y satélites. Mejora del rendimiento del enlace ascendente. Automatización y ahorro de energía. Infinidad de innovaciones radioeléctricas. Todo esto, que une servicios, experiencias y tecnología, no es un cúmulo aleatorio de estándares y especificaciones. Estamos hablando de un amplio conjunto de capacidades que podrían hacer realidad una variada gama de nuevos servicios.

Resulta alentador, aunque no nos sorprenda, que la sesión nos haya brindado una perspectiva positiva de lo que se puede conseguir mediante la 5G-Advanced. De todos modos, Huawei merece elogios por haber señalado que “necesitamos una mayor cooperación” y por reconocer el apoyo de la Comunidad 5G Futures a dicha tecnología. Al fin y al cabo, si nos falta la asignación continua de espectro, el respaldo a la redistribución (refarming) de frecuencias y los ensayos y pruebas de interoperabilidad, la 5G-Advanced no dará los frutos previstos. Es un buen motivo para aguardar con impaciencia la edición 2024 de dicha sesión y los avances que (si se cumplen nuestros deseos) veremos entonces.

– Peter Jarich – Director de GSMA Intelligence

Las opiniones editoriales expresadas en este artículo son exclusivas del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la GSMA, sus Miembros o Miembros Asociados.