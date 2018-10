Vodafone et EE font l’objet d’une enquête sur leur couverture outre-Manche

L’Ofcom, le régulateur britannique des télécoms, lance une enquête pour savoir si Vodafone UK et EE lui ont fourni des informations incorrectes sur la couverture respective de leurs réseaux 4G et 3G.

Dans des communiqués séparés, l’Ofcom (Office of Communications) précise que les investigations portent sur de possibles infractions aux paragraphes 135 et 136 du Communications Act britannique. La loi exige des opérateurs des informations précises sur la couverture offerte par leurs réseaux afin que l’Ofcom puisse se faire une idée de la connectivité disponible dans le pays et permettre ainsi aux consommateurs « de choisir un opérateur mobile en connaissance de cause ».

Concernant EE, le leader du marché, l’Ofcom explique avoir décelé des erreurs dans les estimations de la couverture 3G relative au spectre 1 200 MHz, ce qui signifie que « la couverture 3G a été surestimée, spécialement dans les zones rurales ».

Selon le Financial Times (FT), EE aurait appliqué à des zones rurales une formule de calcul élaborée à partir de données tirées de zones urbaines – ce qui a conduit à fausser les chiffres.

Parallèlement, l’Ofcom affirme avoir trouvé des erreurs dans les données fournies par Vodaphone, cette fois relatives à la 4G et au spectre 800 MHz, qui signifie que « la couverture 4G a été sous-estimée, particulièrement dans les zones rurales ».

Un porte-parole de Vodafone a expliqué au FT que l’opérateur a pu fournir des chiffres erronés sur la couverture du réseau 4G, qui serait effectivement supérieure de 10 % si l’on se réfère à la méthodologie de l’Ofcom. « C’est parce que les données fournies sont ajustées pour refléter le signal réellement reçu par les clients sur leurs mobiles », explique Vodafone.

L’Ofcom souhaite réunir rapidement tous les éléments afin de donner un avis avant la fin décembre.