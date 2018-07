Vodafone ajoute la sécurité à son offre IoT d’objets portables

Le groupe Vodafone étend son offre IoT européenne destinée aux consommateurs en ajoutant deux objets portables à son catalogue d’appareils connectés par SIM intégrées et contrôlées par son app pour smartphone.

Les deux nouveaux venus sont une smartwatch destinée aux enfants appelée V-Kids Watch et un appareil de communication d’urgence baptisé V-SOS Band.

V-SOS est conçu pour les personnes à mobilité réduite, qui peuvent programmer l’appareil pour envoyer un message à quatre contacts différents en cas d’urgence. Les fonctions proposées intègrent la détection des chutes, une alerte déclenchée par l’utilisateur et la surveillance de l’activité physique.

En plus de donner l’heure, la montre V-Kids propose elle une fonction SOS et un traqueur expédiant des messages aux parents si l’enfant équipé quitte une « zone sûre » préprogrammée.

Ces deux objets sont une expansion de la gamme V by Vodafone, lancée en novembre 2017 en Espagne, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Parmi les appareils déjà proposés figurent un dongle pour voiture connectée, un traqueur d’animal domestique, une puce pour bagage et une caméra vouée à la sécurité et la surveillance. La gamme est désormais également accessible au Portugal.

Dans certains pays, Vodafone fournit également des produits conçus pour la maison sous la marque V-Home suite à un accord de partenariat avec Samsung annoncé au MWC 2018.

Les appareils intègrent une SIM « V by Vodafone » contrôlée par une app pour smartphone et facturée sur le compte du client. En plus du règlement du prix d’achat, l’acquisition de chaque objet implique la souscription à un abonnement.

Vodafone n’a pas donné le prix des nouveautés mais décrit le contrat d’abonnement comme « bon marché ». Les objets de la gamme IoT actuelle coûtent entre 59 et 339 livres au Royaume-Uni, plus un coût mensuel de 3 à 4 livres.

Dans un communiqué associé au lancement des nouveaux appareils, le groupe affirme qu’il compte 68 millions d’abonnés IoT (professionnels et particuliers), contre 59 millions en novembre 2017.