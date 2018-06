Telecom Italia soutient son pdg dans la tempête médiatique

Le directoire de Telecom Italia a décidé d’appuyer le pdg Amos Genish après que ce dernier ait officiellement regretté des « commentaires inappropriés » sur le comportement de certains membres de l’équipe exécutive publiés dans les médias italiens.

Dans un article publié dans Wall Street Italia, Amos Genish accusait en particulier certains membres du directoire d’interférer dans la gestion de l’entreprise et d’émettre de fausses spéculations, qui, selon le pdg, risquaient d’empêcher l’entreprise d’atteindre ses buts. M.Genish a ajouté que beaucoup d’actionnaires étaient mécontents de la situation.

Après des rumeurs faisant état de tensions entre le directoire et le pdg, Telecom Italia a finalement choisi de soutenir son chef.

« Le directoire a discuté les commentaires donnés ouvertement par le pdg à propos de certains de ses membres, reconnaissant ses explications à ce sujet et son regret d’avoir fait des commentaires inappropriés, amplifiés par la suite dans les médias, explique le communiqué de l’opérateur. A la suite de la discussion, le directoire confirme que ses membres partagent une vision et des objectifs communs pour TIM, et continuent de soutenir l’équipe dirigeante. »

Les spéculations sur le futur d’Amos Genish ne sont pas une surprise vu la recomposition récente du directoire dont Vivendi, ex-employeur du pdg, a perdu le contrôle au profit de directeurs indépendants présentés par le fonds activiste Elliott Management.

Dans la lutte à couteaux tirés pour le contrôle, Elliott Management avait critiqué sévèrement la stratégie de l’entreprise et émis des doutes sur le sort final de son pdg. A la suite de l’élection, le nouveau directoire a cependant choisi de soutenir les options défendues par le dirigeant.