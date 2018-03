Telecom Italia scinde ses activités fixes et mobiles et mise sur le numérique

Le directoire de l’opérateur italien Telecom Italia veut créer Netco, une nouvelle entité destinée à accueillir ses activités fixes. La structure, bien que toujours détenue par Telecom Italia, sera gérée de façon indépendante.

La scission des activités fixes et mobiles de l’opérateur suit des années de spéculations et de pression des autorités italiennes, qui n’ont cessé de faire part de leurs préoccupations sur le manque de concurrence dans le secteur des communications.

Sous la poussée de Rome, la direction de Telecom Italia avait fini par annoncer en décembre dernier qu’ellle envisageait la création d’une structure séparée. Elle a présenté en février un plan provisionnel à ce sujet. La proposition finale doit maintenant être approuvée par le régulateur italien, Agcom.

Plan numérique

Le directoire de Telecom Italia s’est par ailleurs mis d’accord sur une stratégie numérique pour les années 2018 à 2020. Elle inclut 11 milliards d’euros d’investissements et un plan de réduction des coûts d’exploitation par la promotion de services clients appuyés sur des moyens numériques, ainsi que d’ambitieux objectifs de promotion d’abonnements à des services multiples.

Dans un communiqué, Telecom Italia indique vouloir créer « une organisation nouvelle et simplifiée au niveau groupe et domestique », améliorer le cash flow et réduire la dette du groupe.

D’ici 2020, l’opérateur vise en particulier à réduire de 30 % les interactions basées sur des interventions humaines. Telecom Italia veut également tripler le nombre des abonnés au service de streaming TIMVision (qui étaient 1,3 million fin 2017) et doubler le nombre de clients abonnés à plus d’un service.

Côté entreprises, Telecom Italia va se concentrer sur la promotion du cloud et pousser plus avant les services convergents fixes et mobiles.

Résultats annuels

En plus de son plan stratégique, Telecom Italia a également présenté ses résultats de l’année 2017.

Les bénéfices se montent à 1,1 milliard d’euros, soit 700 millions de moins qu’en 2016. La baisse est attribuée à des charges non-récurrentes. Le CA pour l’année s’élève à 19,8 milliards d’euros, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2016 alimentée par une croissance de 11 % du CA de la filiale brésilienne.

Le CA au 4e trimestre 2017 est à peu près similaire à celui réalisé pendant la même période en 2016. Telecom Italia ne communique pas ses bénéfices trimestriels.