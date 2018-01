Taïwan va devenir le premier pays converti totalement à la 4G

Six mois seulement après la fermeture du dernier réseau 2G, la Commission nationale des communications de Taïwan annonce selon le Taipei Times que les opérateurs mobiles ont jusqu’à la fin de l’année 2018 pour faire passer à la 4G leurs 6,43 millions d’abonnés 3G.

Les licences 3G acquise aux enchères en 2017 par Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile, Far EasTone et Taiwan Star sur la bande des 2,1 GHz expireront en effet le 31 décembre. Asia Pacific Telecom, le plus petit opérateur, a déjà mis fin à ses services 3G en 2017.

Selon GSMA Intelligence, Taïwan comptait 21,2 millions d’abonnés 4G fin décembre, le premier opérateur, Chunghwa Telecomn représentant presque 38 % du total.