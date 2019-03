Sunrise lance une expérience 5G en Suisse

L’opérateur helvétique Sunrise a présenté le 21 février un programme visant à introduire des services 5G dans 150 villes et villages suisses avant la fin mars, quinze jours à peine après avoir s’être vu accorder des fréquences 5G par la Commission Fédérale de la Communication (ComCom).

A partir de la mi-mars, une centaine de clients 5G sélectionnés parmi les particuliers et les professionnels pourront utiliser le service, baptisé « 5G for People » (en anglais dans le texte). Le service doit inclure l’internet large bande à travers un appareil équipé d’une SIM prêt à l’emploi, appelé « Sunrise Internet Box 5G ».

« Avec la 5G, nous voulons combler la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, ce qui est particulièrement important pour les clients professionnels et les PME basées en dehors des villes », a précisé Olaf Swantee, le pdg, dans un communiqué.

« La Suisse est l’un des premiers pays au monde à lancer la 5G, à côté de la Corée du Sud, du Japon, des États-Unis et de la Chine », a-t-il encore ajouté.

Selon Sunrise, seuls 30 % des foyers et des PME suisses disposent actuellement d’une connexion par fibre. Le reste « doit se débrouiller avec des solutions hybrides (un mix de fibre optique et de réseau cuivré) ou des connexions DSL plus lentes, et avancent à la vitesse de l’escargot à l’ère du numérique… »

La ComCom a bouclé la vente aux enchères des fréquences destinées à la 5G au début du mois, Swisscom, Sunrise et Salt s’acquittant de 380 millions de francs suisses (380 millions de dollars) pour des licences valables 15 ans.