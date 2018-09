Régulateur et politiciens allemands sont en désaccord sur la 5G

La Bundesnetzagentur, agence allemande chargée de la régulation des réseaux, estime que l’appel lancé aux opérateurs par les politiciens en vue d’offrir une couverture 5G dans tout le pays n’est pas réaliste, si l’on en croit le projet de document définissant la vente aux enchères des licences 5G prévue en 2019.

Une lettre envoyée par des membres du Parti Chrétien-Démocrate au pouvoir à la Bundesnetzagentur, vue par Reuters, explique pour sa part que le document ne forme pas une « base solide » pour la vente et appelle Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland à fournir une couverture le long des axes de transport et dans les zones rurales.

Jochen Homann, président de la Bundesnetzagentur, estime lui « qu’une couverture étendue à tout le pays par la technologie 5G serait excessivement coûteuse », mais affirme que les termes de la vente incluent une exigence de doublement du débit de données. Le régulateur compte mettre aux enchères les fréquences de 2 et 3,6 GHz.

M.Homann ajoute que les fréquences à longue portée, qui pourraient fournir la connectivité dans les zones reculées, seront offertes à la vente dans les années qui viennent.

Le projet de vente doit être revu la semaine prochaine par un conseil de supervision qui comprend des parlementaires, dont beaucoup sont pressés par leurs électeurs d’améliorer la connectivité dans le pays. Une décision finale est attendue en novembre.

Quatrième opérateur

La vente relance par ailleurs les discussions sur l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile outre-Rhin.

La lettre adressée par les politiciens demande que les opérateurs fassent de la place à des concurrents dans des zones qu’ils ne couvrent pas, le régulateur jouant les arbitres en cas de conflit.

De telles conditions ouvriraient la porte à un candidat déjà déclaré, United Internet.

Dans une interview à l’agence de presse DPA, Hannes Ametsreiter, pdg de Vodafone Allemagne avait déjà exprimé ses craintes qu’une partie du spectre soit réservé à des licences régionales, ce qui pourrait servir de « porte dérobée » à un quatrième opérateur.