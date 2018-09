Qualcomm accuse Apple de partager ses secrets avec Intel

Si l’on en croit Bloomberg, Qualcomm relance son combat légal contre Apple en accusant le fabricant de l’iPhone de voler ses logiciels et ses outils afin d’améliorer les puces de son concurrent Intel.

Intel, qui fournit Apple en technologies modem, passe pour le premier bénéficiaire du conflit avec Qualcomm.

Qualcomm fournit à l’appui de ses affirmations des rapports qui montrent que les technologies d’Intel sont moins performantes que les siennes.

« Apple est engagé depuis plusieurs années dans une campagne de fausses promesses, actions masquées et subterfuges destinés à voler les informations confidentielles et les secrets de fabrique de Qualcomm afin d’améliorer les performances et accélérer l’entrée sur le marché de processeurs modem de basse qualité, dont ceux développés par Intel », aurait affirmé le fabricant de composant dans un document communiqué à la justice.

La semaine passée, Steve Mollenkopf, pdg de Qualcomm, avait suggéré qu’un accord avec Apple semblait probable, les querelles légales en cours « créant pour les deux parties un environnement favorable à un changement de perspective », détente que les révélations de Bloomberg semblent plutôt contredire.

Bloomberg indique que Qualcomm a demandé que ses accusations soient prises en compte dans le cadre d’un procès qui devrait démarrer en avril 2019.