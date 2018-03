Pour Microsoft, il faut simplifier le déploiement de l’IoT

Connecter l’objet, en tirer des informations, réagir… C’est, selon Microsoft, ce à quoi devrait se résumer l’implémentation de l’Internet des Objets (IoT). Pour le géant américain, simplifier de cette manière le déploiement devrait déclencher une révolution dans les entreprises en créant une boucle de rétroaction (feedback loop) numérique où l’interconnexion des objets mène directement à l’action.

Intervenant dans le cadre de la session consacrée à l’implémentation de l’écosystème IoT au Mobile World Congress, Rashmi Misra, en charge du dossier chez Microsoft, admet volontiers qu’on en est pas encore là et que l’IoT est un environnement complexe impliquant quantité d’intervenants confrontés à des défis considérables.

« Nous avons besoin de simplification et de cohérence dans la chaîne IoT, insiste M.Misra. L’IoT doit avoir accès à des renseignements pointus et basés sur le cloud en plus de bénéficier d’une sécurité cohérente tout au long de la durée de l’exploitation. »

« Alors que certains analystes prédisent qu’un million d’objets seront ajoutés à l’IoT toutes les heures en 2020, il est clair que se dégagent des opportunités – mais aussi des défis à relever. Nous allons avoir besoin d’importants écosystèmes et nous pensons que Microsoft va aider à simplifier le déploiement en gérant la fourniture des appareils, en offrant des systèmes sécurisés qui permettent de dimensionner les réseaux puis d’en tirer rapidement des enseignements. »

« Bien que pour moi l’IoT pourrait aussi bien signifier « Infini des Objets », nous devons l’approcher pas à pas : connecter, collecter, traiter, analyser…, explique pour sa part Andres Escribano, directeur des activités liées à la connexion à l’IoT chez Telefonica. La dernière phase est la plus importante et c’est là que l’IoT apporte le plus de valeur à l’entreprise. »

M.Escribano insiste par ailleurs sur le besoin d’intégrer la sécurité dès la phase de conception, tout en ajoutant que standardisation et certification sont les clés qui permettent d’établir l’écosystème IoT comme une solution à l’échelle mondiale.

« J’invite cependant les intervenants sur ce marché à ne pas survendre l’IoT et à s’attacher à réduire le prix total de leurs solutions », prévient cependant M.Escribano.

T-Mobile US a donné pour sa part quelques précisions sur les coûts de connexion. « Nous visons 6 dollars par an et par objet sur notre réseau NB-IoT, indique ainsi Karri Kuoppamaki, vice-président chargé du développement et de la stratégie des technologies réseaux chez l’opérateur américain. Nous avons lancé ce service à la fin de l’année passée. Nous croyons que l’IoT présente une opportunité très sérieuse et que le réseau est un composant clé de ce succès. »