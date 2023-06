Pour les leaders du monde tech, l’IA pourrait menacer la survie de l’Humanité

A l’exception notable de Meta Platforms, des géants du monde tech incluant Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic s’associent pour signer une déclaration affirmant que l’Intelligence Artificielle (IA) pourrait conduire à l’extinction de l’Humanité.

Parmi les personnalités signataires figurent le pdg d’OpenAI Sam Altman, le directeur de Google Deepmind Demis Hassabis, le cofondateur d’Anthropic Dario Amodei et des cadres de Microsoft.

Publiée par le Centre for AI Safety, une association de recherche à but non lucratif, la déclaration commune affirme que « limiter les risques d’extinction représentés par l’IA devrait être une priorité mondiale à côté de risques majeurs pour la société comme les pandémies et la guerre nucléaire ».

Les pionniers de l’IA Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio font également partie des signataires, à côté d’autres universitaires et chercheurs de renom, y compris des professeurs d’université chinois.

Le Centre for AI Safety souligne toutefois que les « leaders de Meta n’ont pas signé ».

L’absence remarquée de Meta Platforms confirme les réserves du groupe, où l’on semble considérer que les craintes relatives à l’IA sont très exagérées.

Le français Yann Le Cun, directeur scientifique des recherches sur l’IA chez Meta Platforms et récompensé en 2018 par le prix Turing avec Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio pour ses travaux sur les réseaux de neurones, a récemment tweeté que la « réaction la plus fréquente chez les chercheurs en IA face à ces prophéties de malheur est de lever les yeux au ciel » (il utilise l’expression face palming – le geste de se prendre le visage dans la main en signe d’exaspération – qui n’a pas de traduction littérale en Français NDLR).

Commentant l’appel à la prudence lancé le 31 mai, Dan Hendrycks, directeur du Centre of AI Safety, ajoute qu’il est crucial de traiter les impacts négatifs de l’IA qui affectent déjà la planète – mais pas seulement : « Alors que nous affrontons les risques immédiats que présente l’IA comme l’usage malveillant, la désinformation et la perte de pouvoir, l’industrie de l’IA et les gouvernements du monde entier doivent également intégrer sérieusement le risque que les IA futures puissent constituer une menace existentielle pour l’Humanité. »