Patrick Drahi reprend les rênes d’Altice-SFR

Après la récente tourmente boursière dans laquelle Altice a perdu le tiers de sa valeur boursière, Patrick Drahi, premier actionnaire et cofondateur du groupe, en reprend personnellement la direction. Altice avait présenté un trimestre financier en demi-teinte, et particulièrement décevant pour sa filiale SFR.

Dans un communiqué publié jeudi 9 novembre, Altice a d’abord annoncé la démission de Michel Combes, dg d’Altice et pdg de SFR. M.Combes avait dirigé auparavant Alcatel-Lucent et avait rejoint Altice en septembre 2015. A noter que Michel Paulin, dg, avait quitté ses fonctions en septembre dernier.

Un nouveau directoire, présidé directement par Patrick Drahi prend la suite. Dexter Goei devient pdg de la holding Altice NV basée aux Pays-Bas, tout en conservant sa casquette de chef des opérations en Amérique. L’homme d’affaires portugais Armando Pereira, confondateur d’Altice, devient directeur opérationnel des activités télécoms du groupe. Alan Weill, dg média de SFR Media et fondateur de NextRadio (BFM, RMC), devient quant à lui pdg de SFR.

« Cette structure représente un retour au noyau qui a fait le succès du groupe Altice, explique le communiqué, à côté de l’hommage d’usage rendu par Patrick Drahi à Michel Combes. Elle donnera une direction directe et claire aux opérations européennes pour délivrer son potentiel et continuera à appuyer Altice USA (…) Tous ces chefs sont des actionnaires importants d’Altice et mettront en œuvre la stratégie de convergence d’Altice autour des télécoms, du contenu média et du data-advertising. »

Cette restructuration doit en principe rassurer des investisseurs de plus en plus inquiets, notamment par la situation de SFR. Racheté en 2014 par Patrick Drahi et piloté par Michel Combes, l’opérateur « a prouvé qu’il était capable de réduire ses coûts et d’améliorer ainsi sa rentabilité », note le quotidien Les Echos, qui rappelle qu’un plan de licenciement visant le tiers des employés (soit 5 000 personnes) doit être conclu dans le courant du mois.

Mais SFR n’a manifestement pas rebondi assez vite. Au 3e trimestre 2017, son CA et et son résultat brut se sont respectivement repliés de 1,3 % et 3,2 %. En dépit d’un gain de 75 000 abonnés mobiles, SFR a perdu en un an 186 000 clients fixes, retombant sous la barre des 6 millions, signale Le Monde.