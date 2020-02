Orange va investir 1,5 milliard d’euros dans un vaste plan de formation

Orange s’engage à dépenser plus d’un milliard et demi d’euros pour mettre à jour la formation de ses employés. Le programme doit constituer un des pans principaux du plan stratégique quinquennal Engage2025 tout récemment présenté.

Dans un communiqué, Orange affirme vouloir avant tout renforcer l’expertise dans des secteurs en croissance : virtualisation des réseaux, intelligence artificielle, cloud, code et cybersécurité. Le groupe français veut porter les effectifs affectés à ces activités à 20 000 emplois, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.

L’opérateur a l’intention de « développer dans tous ses métiers la pratique et les usages de la data, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, notamment au sein des équipes marketing et de gestion des réseaux. »

Orange souhaite en outre « offrir à chaque salarié l’opportunité de développer ses soft skills, quels que soient son activité et son pays, pour renforcer la dynamique collective au service des clients. »

Pour réaliser son plan de formation et reconversion, l’opérateur va ouvrir son école en ligne, Orange Campus, à tous les employés, actuels et futurs. Le service était auparavant accessible uniquement aux cadres. Certains cycles de formation seront couronnés par des certifications et des diplômes.

Un centre de formation d’apprentis (CFA) ouvrira par ailleurs dans l’année. « Adossé à Orange Campus, il offrira dès la rentrée 2020, à cinq promotions de futurs diplômés, la possibilité de devenir technicien service client, ingénieur cloud, ingénieur et technicien en cybersécurité ou data analyst. Il sera ouvert aux jeunes en formation initiale et aux personnes en réorientation et permettra à Orange d’attirer de nouveaux talents aux profils diversifiés sur des métiers prioritaires pour le Groupe », précise le communiqué.

Orange compte enfin développer la Formation En Situation de Travail (FEST), un système « qui permet aux salariés d’apprendre et de progresser en situation réelle, avec le soutien d’un accompagnateur dédié, et sur la base d’objectifs définis avec leur manager. » Orange prévoit de faire passer le nombre d’employés ainsi formés de 500 à 2019 à au moins 4 000 cette année.

« Nous sommes convaincus que la transformation durable d’Orange sera liée à la capacité de chacune et chacun à apprendre autrement, à partager ses savoirs et ses connaissances et que la conjugaison des compétences techniques et des soft skills est une des clés de nos succès futurs », conclut Valérie Le Boulanger, Directrice Exécutive des Ressources Humaines du groupe.