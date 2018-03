Orange remanie sa direction

Le groupe français Orange vient de procéder à des changements affectant tant son équipe de direction que l’organisation de ses activités, mesures que le pdg Stéphane Richard présente comme décisives pour s’investir à fond dans de nouveaux secteurs comme la maison connectée, les finances et la cybersécurité.

L’un des principaux changements adoptés consiste à donner un statut autonome aux activités espagnoles, auparavant intégrées avec d’autres pays dans une branche « Reste de l’Europe ».

Après la France, l’Espagne est de fait le plus important des marchés où le groupe Orange était présent en 2017, générant 49 % du CA de la branche « Reste de l’Europe ». La séparation intervient avec la promotion de Laurent Paillassot, pdg d’Orange Espagne, au rang de DG adjoint du groupe.

Gervais Pellissier, directeur général délégué, prend la fonction de Président d’Orange Business Services. Il est chargé en outre « d’animer et de coordonner la Transformation du Groupe ». Il sera chargé de « travailler à la simplification des processus d’Orange et au renforcement de l’agilité collective, en mettant en œuvre une gouvernance originale, faisant largement appel aux jeunes talents du Groupe. »

Ramon Fernandez, également directeur général délégué, est nommé directeur général finances et performance. Il supervisera par ailleurs les activités opérationnelles en Europe, hors France et Espagne.

Diversification

Pour mieux se concentrer sur les nouveaux secteurs visés, Orange fonde une nouvelle division baptisé (en anglais dans le texte) Technology & Global Innovation et confiée à l’ex-patronne de l’innovation, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière. Qui est nommée directrice générale adjointe et Chief Technology and Innovation Officer (CTIO, là encore en anglais dans le texte).

Dans la même idée, Hugues Foulon est nommé directeur de la stratégie et des activités de cybersécurité, couvrant à la fois les activités extérieures mais aussi la sécurité interne du groupe.

Fabienne Dulac, pdg d’Orange France, devient quant à elle directrice générale adjointe avec pour mission de « consolider le leadership d’Orange France dans le très haut débit fixe et mobile » et de développer les « services numériques de demain ».

Alioune Ndiaye devient pdg d’Orange Middle East and Africa. M.Mettling, en remplacement de Bruno Mettling, nommé président non-exécutif de la structure.

Tous les changements seront effectifs le 2 mai 2018.

« C’est une étape décisive dans la transformation d’Orange, préparée depuis plusieurs années, commente Stéphane Richard dans le communiqué. Ensemble, nous avons restauré la confiance au sein du Groupe et renoué avec la croissance du chiffre d’affaires et de la marge d’Ebitda dans un contexte de concurrence acharnée. Il s’agit aujourd’hui de définir une nouvelle frontière numérique en portant nos ambitions de diversification dans les services financiers, la cybersécurité ou la maison connectée. Cette mutation est rendue possible par la recherche permanente de l’excellence dans notre métier d’opérateur de réseaux. »