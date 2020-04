Orange rejoint l’initiative française StopCovid

Orange rejoint en France l’effort collectif destiné à développer une application de suivi des contacts pour lutter contre la pandémie de Covid-19 (coronavirus).

Dans un communiqué, Orange indique son intention de faire équipe avec huit grandes sociétés des secteurs publics et privés (dont Withings, l’ex-division santé de Nokia) autour du projet gouvernemental StopCovid.

Chacun des neuf partenaires devra participer aux recherches communes dans son terrain d’expertise particulier, Orange étant responsable de la distribution et de l’interopérabilité de l’application.

« Cette union de talents contribuera à accompagner les professionnels de santé et les services de l’État en développant une application mobile, pleinement respectueuse des libertés individuelles, visant à casser les chaînes de contamination en sortie de confinement, explique le pdg Stéphane Richard dans un communiqué. Orange apportera tout son savoir-faire et son expertise de la sécurité des réseaux et des solutions, son expertise dans l’écosystème mobile et sa relation étroite avec le monde de la santé pour atteindre ces objectifs ambitieux »

Cinq fondements

Pour le gouvernement qui supervise le projet, l’app repose sur cinq fondements. StopCovid s’inscrit d’abord dans « la stratégie globale de gestion de la crise sanitaire et de suivi épidémiologique », où l’app est « une brique complémentaire qui fournit aux acteurs de la santé publique un outil d’aide à la décision pour la phase de déconfinement. » Les quatre bases suivantes sont le strict respect du cadre de protection des données et de la vie privée, la transparence, le respect des principes de souveraineté numérique du système de santé publique et le caractère temporaire du projet, qui ne devra en aucun cas se perpétuer après la pandémie.

L’utilisation de smartphones pour le suivi des contacts (« contact tracing ») figure au coeur de la stratégie mondiale de lutte contre la pandémie, non sans générer des inquiétudes sur de possibles dérives. Des voix se sont ainsi élevées pour appeler au développement d’une app unique pour l’Union Européenne, en ligne avec les règles communes protégeant les données et la vie privée.

Au niveau européen, Orange confirme que le projet sera mené en coopération étroite avec des équipes développant des apps similaires en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Outre Orange et Whitings, les autres organismes publics et sociétés privées intégrés dans l’équipe-projet StopCovid sont l’Inria, l’Anssi, l’Inserm, Capgemini , Dassault Systèmes, Lunabee Studio et Santé Publique France.