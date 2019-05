Orange investit dans la fintech Raisin

Orange Digital Ventures (ODV) fait partie du groupe d’investisseurs qui a participé à une levée de fonds en série D destiné à lever 100 millions d’euros pour Raisin, « fintech » (société d’ingénierie financière) basée à Berlin, alors que le groupe français cherche à s’ouvrir des opportunités sur le marché de la banque de détail.

Dans un communiqué, ODV explique que Raisin « a créé la plus grande marketplace pan-européenne en banque de détail, éliminant les barrières empêchant les consommateurs d’accéder à des produits d’épargne simples et performants et offrant aux banques un accès facile et rapide à des liquidités. »

Le groupe français estime que « l’opportunité adressée par Raisin se trouve dans le marché de l’épargne, souvent considéré comme le moteur de l’économie, au sein duquel les dépôts sont rapprochés des crédits par le biais des banques de détail. » Orange cite à l’appui des chiffres fournis par la European Banking Federation selon lesquels « le montant total des dépôts effectués par les entreprises et les ménages en 2017 auprès de près de 6 250 établissements, s’élevait à 16 300 milliards d’euros environ. »

« Raisin et Orange bénéficieront également des actifs technologiques et des écosystèmes fintech et commerciaux européens apportés par l’autre, dans un but commun : faire évoluer le marché bancaire », continue le communiqué.

Pour ODV, la solution de Raisin est alignée avec les objectifs stratégiques d’Orange, en particulier en matière de services financiers sur mobile, domaine où le groupe a lancé deux initiatives clé : Orange Bank en Europe et Orange Money en Afrique.

Selon Marc Rennard, son président, « ODV apportera tout son support à Raisin afin de pénétrer de nouveaux marchés et développer ses produits. »

En février, ODV a déjà participé à une levée de fonds de 11 millions de dollars au profit d’Aire, entreprise spécialisée dans l’évaluation des demandes de crédits.