Orange dévoile son plan de tests de la 5G en Europe

Le groupe français Orange a présenté pour la première fois à Paris ses plans concernant une série de tests de la 5G en France et en Roumanie, en préparation de ce que la direction décrit comme « un saut quantique technologique ».

Dans le cadre d’une présentation, l’opérateur a donné des détails sur une campagne de test d’un an en France, un pilote sur le réseau fixe en Roumanie, le développement d’une nouvelle antenne intelligente et l’aménagement programmé d’une piste d’essai pour tester les voitures autonomes.

Selon les informations communiquées, une grande campagne portant sur les opérations 5G de bout en bout devrait commencer à Lille et Douai en milieu d’année. Orange a précisé que des préparatifs sont déjà en cours et que les tests démarreront dès que l’Arcep, l’organe de régulation français, aura donné son accord.

La technologie doit permettre en particulier d’améliorer les services de réalité augmentée, de booster l’utilisation de contenu multimédia et d’offrir aux entreprises une base pour le déploiement de réseaux locaux sans fil.

Fixe, automobiles…

Au second semestre 2018, Orange va tester les transmissions 5G sur large bande à haute performance en Roumanie en partenariat avec Samsung et Cisco, avec pour but d’améliorer les capacités large bande du pays. Orange espère en particulier que la 5G permettra de fournir les connexions nécessaires à des déploiements industriels temporaires, comme par exemple des chantiers de construction. « Il s’agit d’une solution technologique de boucle radio pour apporter le très haut débit dans les derniers cent mètres », a précisé Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice exécutive en charge de la Division Innovation, Marketing et Technologies (IMT).

Afin d’accélérer le déploiement de véhicules autonomes, Orange veut par ailleurs installer une infrastructure 4G+ sur l’autodrome de Linas-Montlhéry afin de procéder à un essai à grande échelle de la technologie V2X (« vehicle to everything »). La campagne de tests est programmée en association avec UTAC CERAM, société spécialisée dans l’homologation des véhicules. L’objectif est de proposer une technologie avancée de voiture connectée en 2030.

Dans le cadre de ses préparatifs pour un lancement commercial à grande échelle de la 5G en 2020, Orange développe par ailleurs avec Nokia une nouvelle antenne intelligente destinée à améliorer l’expérience client. Ces équipements assureront les transmissions 4G et 5G et seront conçues pour être installées sur les tours existantes.

5G et entreprises

Alors que d’autres opérateurs se demandent si la 5G présente un intérêt pour les entreprises, Orange assure travailler déjà avec de grands clients afin d’identifier des possibilités de développement dans l’industrie et offrir des tests préliminaires basés sur la 4G. Parmi les cas envisagés figurent l’automation industrielle et des innovations comme par exemple l’utilisation de drones pour la surveillance des sites et la lutte contre les incendies.

Pendant la présentation, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière a souligné l’importance de tests approfondis de la 5G avant le lancement, vu la nature des services que la technologie doit permettre.

Elle a ajouté que, quand la 4G a été développée, l’accent a été mis sur la vitesse de transmission sans trop « prêter d’attention aux zones périphériques » alors qu’avec la 5G « l’homogénéité de la couverture est vitale. »

Mme Jégo-Laveissière a identifié enfin les transports, la production industrielle, la santé et les loisirs comme les principaux secteurs ciblés par la technologie.