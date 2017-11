Orange Bank se lance en France

Avec quatre mois de retard, Orange a lancé le 2 novembre la suite de services financiers Orange Bank, un « élément clé » dans la stratégie de diversification de l’opérateur.

« C’est un nouveau chapitre important de notre histoire qui s’ouvre, a commenté le pdg Stéphane Richard. Orange est maintenant aussi une banque. Une banque 100 % mobile et attachée à proposer une expérience utilisateur incomparable. »

Orange s’est fixé pour objectif de conquérir 2 millions de clients en 2027 – des ambitions revues à la baisse par rapport aux 2 millions en 6 à 7 ans que visait en mai dernier Ramon Fernandez, directeur général délégué finance et stratégie.

La création d’Orange Bank suit l’acquisition par l’opérateur d’une participation lui donnant le contrôle de Groupama Banque en 2016. Orange Bank doit offrir une gamme complète de services bancaires classiques entièrement pilotés par mobile.

Le lancement, originellement prévu le 9 juillet, avait été retardé à cause de tests non satisfaisants. Orange a estimé qu’ils n’avaient pas atteint les « standards et critères d’excellence (recherchés) en termes de qualité et fiabilité. »

Opportunités de croissance

Pour l’heure, Orange Bank fonctionne seulement en France. Orange veut maintenant imposer son service sur les marchés européens où le groupe est présent. L’Espagne et la Belgique font partie des premiers pays cité par Gervais Pellissier, directeur général délégué chargé des opérations en Europe (hors France) lors de la première annonce concernant le service, en avril dernier.

L’irruption d’Orange dans le secteur bancaire offre des « perspectives de croissance significatives », affirme le groupe dans un communiqué.

En 2018, Orange escompte tirer un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros de ses services financiers, proposés à la fois dans le monde développé et en développement.

Le groupe dispose déjà en effet d’une base de 34 millions d’abonnés à ses services de monétique mobile en Afrique et au Moyen-Orient. Il propose également un service de paiement sans contact au point de vente à 500 000 clients en France.