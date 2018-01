Nigeria : United Capital fait appel de la dissolution du directoire de 9mobile

United Capital Trustees, qui a reçu en charge la vente de 9mobile, a décidé de faire appel d’une décision de la haute cour de justice de Lagos dissolvant le directoire d’Emerging Markets Telecommunications Service (EMTS), la maison mère de l’opérateur. Selon les juges, le directoire aurait été mis en place de façon illégitime à partir de faits déformés.

La justice nigériane est intervenue après une plainte déposée par la société Spectrum Wireless Communication, qui a investi 35 millions de dollars dans EMTS en 2009. Selon le plaignant, le directoire n’aurait pas tenu compte de ses intérêts et ne reconnaîtrait pas à sa juste valeur sa contribution dans les activités de l’opérateur.

United Capital Trustees a été chargé de gérer la vente de 9mobile après que l’opérateur s’est révélé incapable de rembourser un emprunt de 1,2 milliards de dollars souscrit auprès d’un consortium de banques.

Le directoire d’EMTS a par la suite reçu le soutien de la Central Bank of Nigeria et du régulateur, la Nigerian Communications Commission (NCC), et aurait reçu quelques cinq offres pour le rachat de 9mobile.

Début janvier, la NCC avait accepté de repousser la date limite pour la vente de 9mobile au 16 janvier après que l’échéance originellement fixée ait été atteinte sans parvenir à une décision. Il est désormais très probable que la vente sera encore repoussée après que les avocats de Spectrum Wireless Communication aient déclaré que « quiconque entreprend des démarches en vue de l’achat d’EMTS ou 9mobile le fait à ses risques et périls. »

9mobile a été sauvé de la faillite pendant l’été 2017 après que ses propriétaires, un fonds d’investissement et le groupe Etisalat, ait décidé de cesser leurs activités dans le pays suite aux problèmes financiers.

Au 3e trimestre 2017, 9mobile était le 4e opérateur nigérian avec 17 millions d’abonnés, selon les estimations de GSMA Intelligence. Parmi les candidats potentiels au rachat figurent Bharti Airtel, Globacom et Smile, en plus de plusieurs investisseurs privés.