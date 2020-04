L’OMS et l’UIT misent sur le SMS pour mieux informer sur la pandémie

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) soutenues par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) comptent sur les grandes sociétés de télécoms pour distribuer à des milliards de personnes des informations vitales sur la pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration conjointe, les trois agences de l’ONU expliquent que des SMS seront d’abord adressés aux populations de la zone Asie-Pacifique, avant d’être envoyés partout dans le monde, avec pour but de distribuer « des informations sanitaires vitales » à tous les habitants de la planète « qui ne peuvent pas se connecter à Internet ».

« On estime que 3,6 milliards de personnes ne disposent d’aucune connexion, explique la déclaration. Elles vivent pour la plupart dans des pays à revenu faible, où à peine deux personnes sur dix en moyenne ont accès à Internet. »

Les agences de l’ONU exhortent les entreprises de télécoms à se joindre à l’initiative commune « afin que les technologies de la communication servent à sauver des vies face à la COVID-19. »

Les agences notent que la Covid-19 est la première pandémie dans l’histoire de l’Humanité où « les technologies et les réseaux sociaux sont utilisés à très grande échelle pour que les personnes restent en sécurité, productives et connectées sans être physiquement en contact. »

« Les soignants ont recours à la télémédecine pour poser des diagnostics tandis que les hôpitaux ont besoin d’être connectés pour coordonner et trier les patients, souligne encore le document. Il est essentiel que les réseaux et les services de communication soient résilients et fiables alors que davantage de pays, d’entreprises et de personnes se tournent vers les technologies numériques pour faire face aux conséquences de la COVID-19. »