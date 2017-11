L’Europe doit favoriser l’investissement, affirme le DG délégué d’Orange

Les consommateurs européens ont bénéficié largement de la régulation récente, mais les avancées réalisées seront perdues si le continent ne parvient à créer un environnement favorable à l’investissement, insiste Pierre Louette, directeur général délégué d’Orange, dans un entretien accordé à Mobile World Live.

Pierre Louette concède qu’il est tout à fait normal que le consommateur ait bénéficié en priorité de la régulation ces dernières années, vu le prix élevé de la téléphonie fixe et mobile et le fait que l’Union Européenne s’est construite sur le projet d’une vie meilleure.

Donnant quelques exemples, M.Louette explique que désormais les Européens bénéficient de télécoms mobiles trois fois moins chères qu’aux Etats-Unis, et qu’avec la suppression des coûts d’itinérance, l’utilisateur moyen fait une « profite d’un deal encore meilleur. ».

Mais, une fois tout cela en place, Pierre Louette réclame que les efforts portent maintenant sur la mise en place d’un environnement où les investisseurs et les entreprises profitent également d’un meilleur deal, « l’investissement étant la clé de tout ».

« La meilleure façon de le présenter est d’expliquer que le consommateur a besoin lui aussi de bons investissements, souligne Pierre Louette. Si le consommateur obtient un prix excellent sur une infrastructure de mauvaise qualité, il ne sera pas satisfait. »

Pierre Louette réaffirme également le rôle joué par les opérateurs dans la création d’emplois et la croissance, notant que toutes les sociétés du secteur technologique ne font pas forcément face aux mêmes exigences. Les gouvernements, suggère-t-il, doivent « avoir une vision globale » et « aider les opérateurs à faire leur boulot ».

« Notre travail est de créer des réseaux et de créer des emplois. C’est ce qui fait la différence avec bien des sociétés qui sont plus virtuelles – elles ne paient pas forcément d’impôts là où elles opèrent et n’apportent pas grand-chose au marché du travail. »