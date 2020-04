Les opérateurs devraient tenir bon face à la catastrophe du Covid-19

Les opérateurs de télécoms devraient enregistrer un repli de 3,4 % de leur chiffre d’affaires à cause de la pandémie de Covid-19 (coronavirus) cette année. C’est plutôt mieux que la plupart des autres secteurs industriels, explique un rapport d’Analysys Mason.

Sans surprise, les analystes du cabinet de recherche concèdent donc que l’année 2020 sera plutôt négative, mais annoncent que la crise sera passagère, avec une reprise positive de 0,8 % prévue pour 2021.

Avant que la pandémie n’exerce ses ravages, Analysys Mason avait annoncé une croissance générale du CA de 0,7 % en 2020.

La baisse prévue pour 2020 est liée à l’augmentation du chômage, aux fermetures de commerces et aux effets généraux de la crise économique qui affecte notamment les revenus tirés du secteur des entreprises.

L’impact de la crise va cependant être en partie compensé par la demande de services aux consommateurs, qui représentent la majorité des rentrées des opérateurs et démontrent, note les analystes, un excellent niveau de résilience.

Impact limité

Selon Analysys Mason, les opérateurs devraient être capables de limiter l’impact de la crise sur leur profitabilité. Si le capex devrait baisser en 2020 à cause des charges associées aux locaux et aux chaînes d’approvisionnement, les marges bénéficiaires ne devraient pas trop souffrir.

Pour Rupert Wood, directeur de recherche et co-auteur du rapport, l’industrie devrait conserver des bases saines dans la tourmente, et devrait même « afficher quelques uns des investissements les plus importants une fois la crise passée », avec des liquidités préservées et des gouvernements enclins à mettre l’emphase sur la 5G et la fibre.

Si donc le secteur devrait s’en tirer à l’échelle mondiale, Analysys Mason note toutefois, certains opérateurs souffriront plus d’autres, notamment dans les pays en développement, où une perte de 40 milliards de dollars de CA est à prévoir sur 2020 et 2021.