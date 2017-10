Les Nations Unies soulignent l’émergence du paiement par mobile

L’Information Economy Report 2017 édité par l’Organisation des Nations Unies (ONU) met en valeur l’impact grandissant des paiements par mobiles, autant dans les pays développés que dans ceux en développement. Le document de l’ONU se base sur un grand nombre de rapport indépendants qui prédisent tous la forte croissance des transactions financières assurées par mobiles par rapport aux méthodes classiques.

L’ONU cite ainsi un chiffre de 2015 donné par la société de traitement de cartes de paiement Worldpay, indiquant que l’utilisation des mobiles et autres moyens électroniques dépasserait celle des cartes de crédit en 2019.

Le rapport souligne également la popularité croissante du porte-monnaie électronique, basé sur mobile ou PC, pour les transferts de fonds internationaux, bien que les progrès de ces services soit freinés dans certains pays par des problèmes d’interopérabilité.

« En 2014, les cartes de crédit et de débit ont assuré plus de la moitié de la valeur des paiements dans le secteur du commerce électronique, notent les rédacteurs. Mais cette part devrait descendre à 46 % en 2019, alors que les porte-monnaie électroniques et les autres moyens alternatifs (comme le paiement par mobile) gagnent de l’importance. »

« Dans les régions développées, les paiements par voie numérique sont dominés par les cartes de crédit et de débit, suivis par les porte-monnaie électroniques. Dans les pays en développement, en revanche, les cartes de crédit sont rarement les moyens les plus utilisés pour le commerce électronique, et le taux d’adoption du paiement numérique est souvent faible », ajoute le rapport.

Le document remarque enfin le succès spectaculaire obtenus par les moyens de paiement par mobile dans certains pays en développement, citant encore une fois l’exemple de m-Pesa au Kenya.