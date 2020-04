Les livraisons de smartphones 5G s’envolent

Selon Strategy Analytics, 24,1 millions de smartphones 5G ont été livrés au premier trimestre 2020 contre 18,7 millions pour l’année 2019 toute entière. En dépit de la crise liée au Covid-19, la Chine émerge comme le principal moteur de la demande, suivie par la Corée du Sud, les États-Unis et l’Europe.

Pour Neil Mawston, directeur exécutif du cabinet d’analyse, ces chiffres reflètent « la vitesse avec laquelle les opérateurs chinois ont déployé les réseaux 5G » – succès d’autant plus considérable qu’une bonne partie du pays a été totalement fermée pendant le trimestre à cause de la pandémie.

« L’économie chinoise poursuivant sa montée en puissance, nous nous attendons à ce que les livraisons de terminaux 5G continuent de progresser significativement en 2020 », ajoute M.Mawston.

Chez les fabricants, Samsung mène la charge avec 8,3 millions de smartphones 5G livrés, soit une part de marché de 34,4 %. Huawei et sa marque Honor jouissent également d’un beau succès avec 8 millions d’unités écoulés et 33,2 % du marché. Les trois producteurs chinois Vivo, Xiaomi et Oppo occupent les trois places suivantes du Top 5, avec respectivement 2,9, 2,5 et 1,2 millions d’unités livrées.

Pour Ville-Petteri Ukonaho, directeur associé chez Strategy Analytics, la position de leader de Samsung est liée à la puissance de ses réseaux de distribution mondiaux, des partenariats avec les opérateurs et une nouvelle gamme présentée pendant le trimestre (où figurent notamment le S20 5G et le S20 Ultra 5G).