Les agences gouvernementales américaines s’unissent contre Google

Les diverses autorités américaines qui conduisent séparément des enquêtes sur les pratiques de Google en matière de concurrence ont programmé une rencontre afin de partager leurs résultats préliminaires. Ce premier pas pourrait mener à une collaboration élargie en vue d’une action contre le géant du Net, selon le Wall Street Journal.

Des représentants de la coalition d’avocats généraux chargés d’une enquête à grande échelle sur les pratiques de Google doivent ainsi rencontrer des officiels du Department of Justice (DoJ, le ministère fédéral de la justice NDLR) qui travaillent également de leur côté sur des pistes parallèles afin de discuter d’un rapprochement potentiel.

Selon le WSJ, ce sera la première fois que des organismes fédéraux et d’État discutent du périmètre de leurs activités et de leurs potentiels intérêts communs.

La coalition d’avocats généraux a lancé son enquête en septembre 2019. Le groupe représente 48 États, en plus de Washington DC (le District of Columbia, où se trouve la capitale fédérale) et de Porto Rico. Les investigations visent la façon dont les pratiques imposées par Google impactent l’innovation, le choix des consommateurs et le respect de la vie privée.

L’enquête du DoJ a, elle, été ouverte en juillet 2019. Elle s’intéresse aux pratiques de Google mais aussi à celles d’autres entreprises des technologies. Elle est chargée d’évaluer le niveau de concurrence dans les moteurs de recherche, les médias sociaux et le commerce en ligne afin de déterminer si une position dominante dans l’un de ces domaines nuit aux intérêts des consommateurs et à l’innovation.