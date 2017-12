Le redressement économique pousse le Smartphone en Afrique

Après deux trimestres de déclin, le marché africain du smartphone redécolle, avec une croissance record de 4,4 % au T3 2017 poussée par les meilleures performances économiques de certains grands pays, affirme IDC.

Les 21,7 millions de smartphones livrés représentent certes une baisse de 5,5 % par rapport au T3 2016, mais constituent une amélioration conséquente par rapport au T1 et T2 2017.

Les livraisons de téléphones mobiles de base se sont élevées quant à elles à 33,7 millions d’appareils, en repli de 3,6 % par rapport au T3 2016. Sur l’année, le marché est cependant en hausse de 11,5 %.

Les mobiles de base représentent encore le gros des ventes en Afrique (60,8 %), car, précise IDC, « ils répondent de façon adéquate aux besoins du consommateur africain, dont le pouvoir d’achat est limité et qui a besoin d’un mode de communication fiable et à longue autonomie, spécialement dans les zones rurales. »

Au total, donc, 55,4 millions de mobiles ont été écoulés, soit 0,7 % de moins que sur le T3 2016 mais 4,2 % de plus d’une année sur l’autre.

Deux des plus grands pays d’Afrique, le Nigeria et l’Afrique du Sud, ont présenté des performances notablement différentes, avec une croissance de 1,7 % sur le T3 2017 par rapport au T3 2016 pour le premier et une baisse de 8 % pour la seconde.

En termes de fabricants, les marques contrôlées par Transsion continuent à dominer le marché du smartphone avec 30,1 % de parts. Samsung vient ensuite avec 26,1 %. Transsion a bénéficié de « campagnes agressives de vente et de marketing, ainsi que de modèles spécialement conçus pour chaque marché local », précise Nabila Popal, senior research manager chez IDC.

Les appareils 4G sont de plus en plus populaires, avec des livraisons en hausse de 5,5 % et, désormais, une part majoritaire du marché du smartphone (52,9 %). Une baisse de prix de l’entrée de gamme 4G et la progression des réseaux expliquent la croissance.