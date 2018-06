L’accord entre MTN et Visafone est réexaminé au Nigeria

La Nigerian Communications Commission, organisme régulateur de Lagos, a lancé le 25 juin une consultation publique sur l’accord discuté entre MTN et Visafone, une décision officiellement en ligne avec son objectif de « consulter régulièrement les parties prenantes de l’industrie qui comprennent les opérateurs et les consommateurs ».

L’acquisition par MTN de l’opérateur CDMA Visafone fait l’objet d’un débat animé au Nigeria depuis qu’elle a été approuvée par la NCC en décembre 2015. Visafone dispose en effet d’une licence dans la bande des 800 MHz, qui offre en matière de couverture des bénéfices supérieurs à ceux des fréquences plus élevées disponibles pour les autres opérateurs.

Airtel et 9mobile s’opposent en particulier farouchement au transfert de licences et de ressources de Visafone à MTN Nigeria. Selon le quotidien The Vanguard, 9mobile a mis en garde contre la concentration de spectre dans les mains de MTN. Airtel a affirmé pour sa part que la prise de contrôle de Visafone permettrait à MTN d’étendre sa domination au-delà du segment vocal et que des précautions devraient être prise pour éviter la création d’un monopole.

Dans The Punch, MTN a riposté en expliquant qu’il serait déplorable de punir le groupe de croire suffisamment dans le marché nigérian pour acheter plus de fréquences de façon à offrir aux consommateurs un meilleur service de données et permettre au pays d’atteindre les buts fixés en matière de large bande.

Notant que le besoin de spectre a augmenté avec le décollage du mobile large bande, des applications Web, du cloud computing et de l’IoT, Umar Garba Danbatta, vice-président exécutif de la Communications Commission, a précisé que le but de la consultation était de prendre « une décision informée en ligne avec le mandat de la Commission de créer un environnement favorisant une réelle concurrence dans l’industrie ainsi que d’assurer les conditions nécessaires pour des télécommunications efficaces et de qualités partout dans le pays. »