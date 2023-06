La Moldavie va s’adapter aux règles d’itinérance européennes

La Moldovie va rejoindre la liste des pays adhèrents aux réglementations de l’Union Européenne (UE) sur l’itinérance. Les détails tarifaires portant sur le plafonnement des charges seront annoncés en octobre et les réductions entreront en vigueur en janvier 2024, selon la Commission européenne (CE).

Deutsche Telekom, Orange Telefonica, Orange Moldova, Moldtelecom et Moldcell figurent parmi les premiers opérateurs signataires d’une déclaration commune qui précède l’accueil de la Moldavie dans l’espace d’itinérance européen.

Les signataires du document, auxquels tous les opérateurs candidats peuvent se joindre, promettent « des offres d’itinérance au détail abordables » sur les appels, les données et les textos, un plafond sur les prix de détail ainsi que l’évaluation d’un plafond des prix de gros pour la fourniture de services d’itinérance à un niveau égal ou inférieur au plafond convenu pour les prix au détail. Enfin, ils s’efforcent « de faire en sorte que le plus grand nombre d’utilisateurs finaux possible ait accès à des offres de détail ».

La CE note que « la déclaration est l’expression de l’objectif commun consistant à garantir un accord en matière d’itinérance sur le long terme et à intégrer la République de Moldavie à la zone d’itinérance de l’UE ». Le communiqué précise encore que la déclaration complète la décision de la Moldavie d’abaisser ses tarifs internationaux de terminaison d’appel vocal au niveau du tarif réglementé dans l’UE.

«Je me réjouis de l’accord conclu aujourd’hui entre les opérateurs de réseau mobile en vue de réduire les prix des services de données et de téléphonie vocale en itinérance, commente Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne. Il s’agit d’une étape importante, qui profitera tant aux citoyens qu’aux entreprises de l’UE et de la République de Moldavie et marque un nouveau rapprochement alors que la République de Moldavie poursuit son parcours de pays candidat. »