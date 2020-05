La haute altitude est un gisement sous-exploité, selon ses défenseurs - Mobile World Live

Les systèmes de plates-forme de haute altitude (High altitude platform systems, ou HAPS) offrent des milliards de dollars en opportunités commerciales inexploitées couvrant le secteur des télécoms, de la météo et de la surveillance de la Terre, affirment les principaux acteurs du secteur.

Dans le livre blanc qu’ils viennent de publier, Loon, Airbus Defence and Space, HAPSMobile, Intelsat et Nokia soulignent les possibilités qu’offrent les HAPS pour la 5G, l’IoT et les connexions de crise – autant d’opportunités dont devrait bénéficier le secteur des télécoms. Les sociétés énumérées plus haut, toutes membres de la HAPS Alliance nouvellement fondée, rappellent en outre que leur technologie est un moyen efficace de réduire la fracture numérique en proposant de connecter les régions les plus inaccessibles de la planète.

Pour les signataires, les HAPS opèrent dans la stratosphère, zone longtemps considérée comme peu propice à une exploitation. Mais les avancées des technologies ces dix dernières années ont permis de construire des aéronefs capables d’affronter avec succès les conditions rigoureuses de la haute altitude pour l’ouvrir au secteur commercial.

Au Kenya, Loon a ainsi récemment obtenu l’autorisation de démarrer un service HAPS commercial avec Telkom. Il offre des services 4G aux populations habitant dans les zones rurales et montagneuses du pays.