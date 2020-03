La France inflige une amende record à Apple

Pour la deuxième fois en un peu plus d’un mois, Apple subit les foudres de l’Autorité de la concurrence française. Le fabricant de l’iPhone va devoir régler une amende de 1,1 milliards d’euros – la plus forte jamais infligée à son égard – pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans son réseau de distribution et profité de la dépendance économique des revendeurs. A noter que les grossistes Tech Data et Ingram Micro ont également été punis respectivement à hauteur de 76,1 et 62,9 millions d’euros.

« L’Autorité a décrypté, à l’occasion de cette affaire, les pratiques très particulières qui avaient été mises en œuvre par Apple pour la distribution de ses produits en France (hors iPhones), tels que l’iPad. En premier lieu, Apple et ses deux grossistes se sont entendus pour ne pas se faire concurrence et empêcher les distributeurs de faire jouer la concurrence entre eux, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple », explique Isabelle de Silva, la présidente de l’Autorité dans un communiqué.

« En deuxième lieu, les distributeurs dits Premium ne pouvaient sans risque pratiquer des promotions ou baisses de prix, ce qui a conduit à un alignement des prix de détail entre les distributeurs intégrés d’Apple et les distributeurs Premium indépendants, continue la présidente. Enfin, Apple a exploité abusivement la dépendance économique de ces distributeurs Premium à son égard, en les soumettant à des conditions commerciales inéquitables et défavorables par rapport à son réseau de distributeurs intégrés. »

Selon Reuters, Apple compte faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence.

Le mois dernier, Apple avait déjà été frappé d’une amende de 25 millions d’euros en France pour avoir sciemment ralenti les performances d’anciens iPhones, pratique qui a conduit la direction de Cupertino à accepter de régler 500 millions de dollars aux consommateurs américains pour mettre fin aux poursuites.