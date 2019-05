La CE veut harmoniser le spectre 5G

17 MAY 2019

La Commission Européenne a adopté le 14 mai un plan visant à harmoniser la bande des 26 GHz pour les réseaux sans fil, initiative qui finalise la coordination des spectres 5G au niveau européen, dans la foulée des pas accomplis sur les bandes des 700MHz et 3,6 GHz.

Dans un communiqué, le régulateur européen précise que l’harmonisation du spectre fonde la « base des services de communication sans fils transfrontaliers et pose les conditions techniques communes pour l’utilisation de ces bandes. » Les mesures annoncées doivent permettre un partage du spectre par de multiples réseaux 5G, tout en limitant les risques d’interférence et en assurant la compatibilité avec les services existants (notamment satellitaires) et les bandes adjacentes.

Bien que la bande des 26 GHz présente des limites en termes de couverture, la CE note qu’elle offre le maximum de spectre et donc la plus grosse capacité de toutes les bandes destinées à la 5G. Parmi les usages possibles figurent l’accès fixe sans fil à l’Internet, la vidéo haute définition, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

L’harmonisation des bandes à travers l’Europe doit être assurée par tous les Etats membres avant la fin mars 2020, avec une « utilisation effective » d’au moins 1 GHz de la bande prévu pour la fin 2020 au plus tard.