La CE inflige une amende de 1,49 milliards d’euros à Google

La Commission Européenne (CE) a décidé une nouvelle fois de sanctionner Google, cette fois en lui réclamant le paiement d’une amende de 1,49 milliards pour avoir obligé les clients de sa filiale publicitaire AdSense à refuser les annonces de concurrents comme Yahoo et Microsoft.

Selon les communiqué motivant la décision de l’UE, « les concurrents sur le marché de la publicité contextuelle en ligne comme Microsoft et Yahoo n’ont pas la possibilité de vendre des espaces publicitaires sur les pages de résultats de l’outil de recherche de Google. Par conséquent, les sites tiers sont, pour ces autres fournisseurs de services d’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne, une porte d’entrée importante pour développer leur activité et essayer de faire concurrence à Google. »

Le communiqué explique que « Google a abusé de sa position dominante sur le marché en imposant un certain nombre de clauses restrictives dans les contrats passés avec des sites web tiers, empêchant ainsi ses concurrents de placer leurs publicités contextuelles sur ces sites. »

« Google a consolidé sa position dominante dans le domaine des publicités contextuelles en ligne et s’est prémunie contre la pression concurrentielle en imposant des restrictions contractuelles anticoncurrentielles aux sites web tiers, affirme Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence. Ces pratiques sont illégales au regard des règles de l’Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Du fait de ce comportement qui a perduré pendant plus de 10 ans, les autres sociétés se sont vu refuser la possibilité d’affronter la concurrence sur la base de leurs mérites et d’innover et les consommateurs ont été privés des avantages de la concurrence.»

Amende honorable

La nouvelle intervient un jour après que Google ait annoncé que les utilisateurs d’Android en Europe pourront désormais choisir librement browser et apps de recherche, mesures destinées à satisfaire la CE qui avait infligé au groupe américain une amende de 4,3 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des OS pour mobiles.